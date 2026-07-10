Rapina in villa a Pecetto Torinese, donna sequestrata e derubata

Attimi di paura nelle scorse ore a Pecetto Torinese, dove una donna di 59 anni è stata sorpresa nella sua abitazione da alcuni rapinatori con il volto coperto.

I malviventi, entrati nella villa in serata, l’hanno immobilizzata e legata al letto, minacciandola con un’arma per farsi consegnare denaro e oggetti di valore. Non trovando la cassaforte che ritenevano fosse presente nell’abitazione, hanno rovistato nelle stanze e si sono infine allontanati con gioielli e orologi.

A dare l’allarme sono stati i familiari della donna, rientrati poco dopo la fuga della banda. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.

La vittima, pur sotto choc per quanto accaduto, non avrebbe riportato lesioni di rilievo.

IL TORINESE