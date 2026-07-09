Girasole, luminosi come l’estate

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Alessandra Macario ci invia queste belle immagini dei campi di girasole a Ferrere d’Asti. Luminosi come l’estate.

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