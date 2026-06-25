I fuochi di San Giovanni

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Ecco alcuni scatti suggestivi dei Fuochi di San Giovanni, realizzati e  inviatici da Katia Ruberti

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