Per l’estate, FlixBus amplia il servizio nel Torinese

Crescono i collegamenti con l’estero e le grandi città italiane

Milano, 25 giugno 2026 – FlixBus inaugura la stagione estiva potenziando il servizio in provincia di Torino grazie a nuovi collegamenti con la Liguria e la Puglia. Allo stesso tempo vengono potenziati i collegamenti verso il resto d’Italia e verso l’estero, oltra al rafforzamento dei collegamenti verso gli aeroporti di Torino, operato attraverso il servizio di Flibco, e Malpensa.

In questo incremento si riflette la visione di FlixBus, che con un’offerta alla portata di tutte le tasche vuole facilitare gli spostamenti di chi partirà dal territorio durante il periodo estivo.

Nuovi collegamenti per il mare: la Riviera di Ponente collegata in modo capillare tutta estate

Questa estate, chi parte dalla provincia di Torino in FlixBus alla volta della Liguria potrà raggiungere circa 20 località di Ponente, raggiungibili senza cambi ogni giorno sia da Torino che da Ciriè: lungo la Riviera delle Palme saranno collegate Spotorno, Noli, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora; in Riviera dei Fiori, FlixBus garantirà collegamenti giornalieri con Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Taggia, Bordighera, Sanremo e Ventimiglia. Savona sarà inoltre raggiungibile quattro volte al giorno, Genova fino a 11.

Crescono anche le tratte con la Romagna, dove a Rimini si affiancano, fra le mete raggiungibili senza cambi dal capoluogo, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico e il parco divertimenti di Mirabilandia. Quest’Ultimo si affianca a Gardaland, collegato tre volte al giorno a beneficio di giovani e famiglie.

Per chi punta ad un viaggio al Sud, invece, gli autobus verdi collegheranno Torino direttamente con il cuore del Gargano, con fermate a Vieste, Peschici, Rodi Garganico, Lesina e Cagnano Varano, e con il Salento, dove si potrà raggiungere Gallipoli. Fra le altre località collegate in Puglia, si possono citare Polignano a Mare, Monopoli e Fasano.

In provincia, è possibile partire anche da Chivasso e Oulx. Quest’ultima, in particolare, si offre come punto di partenza strategico per raggiungere la Francia arrivando a Parigi, Lione e Chambéry.

Crescono le frequenze sui collegamenti con l’Italia e con l’estero. 12 corse al giorno per Malpensa

Crescono i collegamenti verso alcune grandi città italiane: Bari sarà raggiungibile due volte al giorno (ad esclusione del mercoledì dove scende a una) e Firenze disporrà di almeno sette collegamenti quotidiani; Bologna sarà servita da almeno nove corse ogni giorno e Napoli disporrà di sei corse giornaliere (ad esclusione di mercoledì e giovedì, con cinque corse).

Vengono rinforzati i collegamenti anche verso le mete internazionali: ogni giorno sarà possibile raggiungere Lugano grazie a cinque corse quotidiane, e Monaco di Baviera sarà raggiungibile due volte al giorno. Proprio Monaco, in quanto hub strategico di FlixBus, permetterà di accorciare le distanze con la Germania e, allo stesso tempo, permetterà ai viaggiatori torinesi di connettersi facilmente con l’intera rete europea, proseguendo verso numerose altre destinazioni internazionali.

Sarà più facile viaggiare all’estero anche grazie al potenziamento della rete verso l’aeroporto di Milano Malpensa, che a partire da quest’estate conterà almeno dodici collegamenti quotidiani.

Nuova linea Flibco verso dalla città all’aeroporto di Torino

Dal sito FlixBus si possono prenotare anche i collegamenti di Flibco, il servizio di shuttle aeroportuali che di recente ha potenziato il servizio fra il centro di Torino, le fermate di Corso Vittorio Emanuele II e Porta Nuova e l’aeroporto. L’investimento prevede l’introduzione di tre nuovi autobus e l’ampliamento dell’offerta con dieci corse giornaliere aggiuntive, per un aumento della capacità pari al 40%.

Con FlixBus emissioni di CO 2 ridotte dell’84% rispetto all’auto privata

L’estensione della rete nella provincia di Torino non risponde solo a un’esigenza di mobilità, ma permette di promuovere un modello di viaggio più efficiente. Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti.

Scegliendo l’autobus in sostituzione dell’auto privata, i passeggeri possono contribuire attivamente a ridurre il proprio impatto: secondo i dati, infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto. Nello specifico, chi si sposta da Torino a Genova in auto emette in media oltre 27 kg di CO 2 , contro i circa 4,5 emessi da chi sceglierà il servizio FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%.

È ora possibile organizzare e prenotare il proprio viaggio con FlixBus attraverso ChatGPT

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT. Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti. Al di là di questa novità, il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali. Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista sul posto.

IL TORINESE