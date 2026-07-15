Luigi Gagliano ci propone questa bella immagine della stazione di Porta Nuova a TorinoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Le foto dei lettori: la stazione di Porta Nuova
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