Le foto dei lettori: la stazione di Porta Nuova

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Luigi Gagliano ci propone questa bella immagine della stazione di Porta Nuova a Torino

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