Le vostre foto: Torino di sera

In queste immagini di Isotta Meliga tutto il fascino del centro storico di Torino dopo il tramonto: Piazza Castello e via Corte d’appello / via delle Orfane.
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Luigi Gagliano ci propone questa bella immagine della stazione di Porta Nuova a Torino Leggi qui
Torino al tramonto, vista dal Borgo Rubens. Un sentito ringraziamento a Carlo e Francesca per la
Magnifica Torino / Piazza Castello Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Alessandra Macario ci invia queste belle immagini dei campi di girasole a Ferrere d’Asti. Luminosi come
Ecco alcuni scatti suggestivi dei Fuochi di San Giovanni, realizzati e inviatici da Katia Ruberti Leggi