CUS Torino e Mezzaluna: fine gestione degli impianti sportivi di Villanova

Con la data del 30 giugno 2026, il CUS Torino e la Polisportiva Mezzaluna concludono ufficialmente la gestione degli impianti sportivi comunali di Villanova d’Asti, siti in Strada Mezzaluna 13. Si chiude così un capitolo straordinario durato ben 22 anni, iniziato nel 2004.

Chi ha visto nascere e crescere l’attività ricorda perfettamente cosa fosse quell’area all’inizio del millennio e riconosce ciò che è diventata oggi. In questi due decenni l’impianto è stato trasformato in un’eccellenza del territorio rendendo il polo di Villanova punto di riferimento e modello per i comuni del “piano alto” e per tutta la provincia. Un’eredità strutturale all’avanguardia.

Oggi la nostra gestione consegna alla comunità e alla futura amministrazione una cittadella dello sport che si estende su un’area di diversi ettari, invidiata in tutta la regione, che ha ampliato l’offerta e oggi dispone di:

* Tennis: due campi in terra rossa dotati di copertura pressostatica invernale

* Calcio: due campi da calcio a 11 in erba naturale e un campo da calcio a 5 in erba sintetica coperto

* Sabbia e polivalenza: un campo da beach volley – beach soccer, una struttura polivalente per le attività invernali e una piastra polivalente all’aperto

* Socialità: un bar-ristorante completamente avviato e funzionante, da sempre punto di riferimento e aggregazione per atleti e famiglie

* Pedana in tartan per il salto in lungo e triplo

Il vero patrimonio: la nostra comunità. Accanto alle strutture in terra e cemento, c’è però qualcosa di intangibile e vivo che rappresenta il nostro orgoglio più grande: la comunità che si è creata attorno a questo progetto.

Villanova d’Asti è diventata, a tutti gli effetti, una piccola ma vibrante cittadina dello sport. Negli anni abbiamo promosso con forza l’inserimento di personale giovane, offrendo un terreno fertile a tanti atleti, uomini e donne che oggi si affermano nel panorama sportivo regionale anche come professionisti.

Un ruolo fondamentale è stato giocato dalle sinergie con le Facoltà di Scienze Motorie: grazie a queste convenzioni, tantissimi giovani laureandi hanno potuto muovere i primi passi nel nostro staff, toccando con mano come lo sport potesse trasformarsi non solo nel loro futuro lavorativo, ma in una vera e propria casa. Praticamente ogni ragazzo e adulto del territorio, dai 15 ai 45 anni, custodisce oggi un ricordo, un’emozione o un traguardo legato alla nostra realtà.

I ringraziamenti

In questo percorso lungo ventidue anni abbiamo vissuto momenti di gioia immensa e affrontato sfide complesse, superate sempre grazie allo spirito di squadra.

Oggi il ringraziamento più profondo va a chi ha creduto in questo sogno fin dal primo giorno e ha contribuito a fondare questa magnifica realtà: Davide Montanarelli storico Presidente e Silvia Lovera fondatrice dell’associazione insieme al Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio. Accanto a loro, un grazie immenso va all’esercito silenzioso di volontari che, anno dopo anno, hanno donato il proprio tempo e la propria energia per organizzare eventi sportivi di rilevanza regionale e nazionale. Infine i ringraziamenti sono rivolti anche ai tecnici, ai dirigenti e ai collaboratori della struttura.

Il testimone per il futuro

Tra questi campi non sono nati solo campioni, ma sono nate amicizie fraterne, passioni durature e nuove famiglie. Questo tessuto umano, questo legame indissolubile con il territorio, è il “tesoro” più prezioso costruito in questi anni. A chi prenderà il nostro testimone auguriamo di custodire queste mura e questi campi con lo stesso amore, lo stesso rispetto e la stessa dedizione che ci hanno guidato in questo splendido viaggio lungo 22 anni.

Queste le parole del Presidente Davide Montanarelli: “quando finisce un amore così grande il dopo lascia sempre qualche strascico doloroso. Quando siamo arrivati c’era da costruire una comunità sportiva, una cultura del benessere e formare un territorio. Creare fondamenta solide per un soggetto educativo che potesse fornire servizi fondamentali alle famiglie. Questo è sempre stato l’obiettivo, dichiarato nel progetto. Questa è sempre stata la nostra identità e non l’abbiamo mai sfiduciata e per questo non ho rimpianti. Ringrazio le amministrazioni, i collaboratori e soprattutto le famiglie con i ragazzi che hanno condiviso momenti felici e vissuto probabilmente all’interno dei nostri impianti anni indimenticabili di convivenza spensierata. La Mezzaluna non gestirà l’impianto ma continuerà la sua storia, probabilmente diversamente ma con gli stessi valori riconoscibili da tutti! Un grazie speciale ed un ricordo ad una persona che non c’è più e che porterò per sempre con me Cristopher, il cui ricordo sarà per sempre legato al nostro centro Mezzaluna”.

Le parole del Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio: “la mia esperienza come dirigente sportivo mi aveva portato a credere con convinzione in un progetto importante per Villanova d’Asti. Quando abbiamo assunto la gestione dell’impianto, ci siamo trovati di fronte a una struttura quasi abbandonata. Grazie all’impegno del CUS Torino, l’abbiamo trasformata in un punto di riferimento per lo sport, la formazione e l’aggregazione di giovani e famiglie dell’intero territorio. Oggi siamo costretti a concludere questa esperienza, nonostante i numerosi progetti avviati. Lo facciamo con l’auspicio che gli impegni assunti dall’Amministrazione comunale, a partire dalla realizzazione del nuovo impianto natatorio, vengano concretamente mantenuti, nell’interesse della comunità. Crediamo che lo sport rappresenti uno strumento fondamentale di crescita, educazione, inclusione e prevenzione. Per questo il CUS Torino resta disponibile, qualora in futuro si creassero le condizioni, a riprendere un percorso condiviso al servizio dei cittadini e del territorio. Ci auguriamo che anche Villanova d’Asti possa un giorno ospitare iniziative come Just The Woman I Am, manifestazione che unisce sport, salute, ricerca e solidarietà e che rappresenta lo spirito con cui il CUS Torino opera da sempre, costruendo relazioni tra Torino, Asti e Villanova. Rivolgo infine un sincero augurio ai nuovi gestori, affinché sappiano garantire continuità alle attività dell’impianto, facendo dello sport un’occasione di crescita, formazione e benessere per le nuove generazioni e per tutta la comunità“.

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