Giovedì 16 aprile, alle ore 20.15, il Teatro Juvarra di Torino ospita “Capitano
mio Capitano – Un viaggio nella storia dei grandi capitani del passato”,
penultimo appuntamento della rassegna culturale organizzata da EnjoyBook2026.
Ospiti della serata saranno Cristiana Ferrini e Riccardo Scirea – figli
rispettivamente dei grandi calciatori del Torino, Giorgio e della Juventus, Gaetano –
che, attraverso i loro racconti, daranno modo al pubblico di scoprire storie, curiosità e
aneddoti personali delle due grandi icone del calcio italiano.
Sarà un’occasione unica per ascoltare una testimonianza diretta, in un contesto di
grande prestigio. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo, in un coinvolgente
viaggio tra le note e con catering a completa disposizione.
Questa rassegna culturale è un format innovativo che rompe le convenzioni
tradizionali e trasforma ogni serata in un’esperienza viva e partecipata. Non si assiste
passivamente, seduti come a teatro: qui il pubblico è parte integrante di ciò che
accade, dialoga, si confronta, contribuisce a creare l’atmosfera.
I biglietti sono acquistabili al costo di 33 euro (di cui 3€ devoluti alla Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo), è inoltre possibile acquistare il
carnet a un prezzo ridotto e per i possessori di Rinascente Card usufruire di una
promo, qui tutte le info e la vendita: https://www.mailticket.it/evento/50980/capitanomio-capitano
“Capitano mio Capitano”: un viaggio nella storia dei grandi capitani del passato
Giovedì 16 aprile, alle ore 20.15, il Teatro Juvarra di Torino ospita “Capitano
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