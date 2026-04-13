Giovedì 16 aprile, alle ore 20.15, il Teatro Juvarra di Torino ospita “Capitano

mio Capitano – Un viaggio nella storia dei grandi capitani del passato”,

penultimo appuntamento della rassegna culturale organizzata da EnjoyBook2026.

Ospiti della serata saranno Cristiana Ferrini e Riccardo Scirea – figli

rispettivamente dei grandi calciatori del Torino, Giorgio e della Juventus, Gaetano –

che, attraverso i loro racconti, daranno modo al pubblico di scoprire storie, curiosità e

aneddoti personali delle due grandi icone del calcio italiano.

Sarà un’occasione unica per ascoltare una testimonianza diretta, in un contesto di

grande prestigio. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo, in un coinvolgente

viaggio tra le note e con catering a completa disposizione.

Questa rassegna culturale è un format innovativo che rompe le convenzioni

tradizionali e trasforma ogni serata in un’esperienza viva e partecipata. Non si assiste

passivamente, seduti come a teatro: qui il pubblico è parte integrante di ciò che

accade, dialoga, si confronta, contribuisce a creare l’atmosfera.

I biglietti sono acquistabili al costo di 33 euro (di cui 3€ devoluti alla Fondazione

Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo), è inoltre possibile acquistare il

carnet a un prezzo ridotto e per i possessori di Rinascente Card usufruire di una

promo, qui tutte le info e la vendita: https://www.mailticket.it/evento/50980/capitanomio-capitano

IL TORINESE