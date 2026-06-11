Juventus, svolta ai vertici: Comolli lascia, pronto Carnevali

La Juventus si prepara ad un nuovo cambio ai piani alti della società. Damien Comolli presenterà nelle prossime ore le proprie dimissioni dall’incarico di amministratore delegato, una decisione maturata dopo una serie di confronti con la proprietà. Il club bianconero avrebbe già individuato il sostituto: Giovanni Carnevali, dirigente di lunga esperienza e attuale amministratore delegato del Sassuolo. Per domani è stato convocato un consiglio di amministrazione straordinario, durante il quale verrà formalizzata l’uscita di Comolli, a circa un anno dal suo insediamento.

L’arrivo di Carnevali segnerebbe l’inizio di una nuova fase gestionale per la Juventus, con l’obiettivo di rafforzare la struttura dirigenziale e programmare il futuro del club.

Enzo Grassano

IL TORINESE