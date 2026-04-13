A Rivoli un confronto su giovani e famiglie

Il disagio giovanile è in crescita a livello nazionale, mentre le famiglie si trovano sempre più spesso ad affrontare difficoltà in solitudine.

Per questo, attraverso due questionari, il Tavolo dei Diritti – Circolo di Rivoli ha promosso il progetto “Ascoltare i giovani, sostenere le famiglie”, con l’obiettivo di raccogliere bisogni, criticità e proposte direttamente dal territorio.

Dal lavoro svolto emergono due priorità fondamentali: da un lato, la necessità di un ascolto autentico e continuo dei giovani; dall’altro, il rafforzamento del sostegno alle famiglie. Tra le proposte avanzate figurano il potenziamento dei servizi psicologici, la creazione di spazi di aggregazione gratuiti, il supporto alla genitorialità, l’introduzione dell’educazione affettiva nelle scuole e una maggiore collaborazione tra servizi, istituzioni scolastiche e realtà territoriali.

«Investire nei giovani e nelle famiglie è una responsabilità politica», si legge nel documento.

I risultati dell’indagine saranno al centro di un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo e individuare risposte concrete per la comunità.

L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle ore 9.30 presso il Centro d’Incontro Don Puglisi di Rivoli.

Interverranno Irene Manzi, parlamentare e responsabile scuola della segreteria nazionale del Partito Democratico, Elena Ferrara, già senatrice e promotrice della legge 71/2017, l’incontro sarà moderato dalla giornalista Gabriella Serravalle.

IL TORINESE