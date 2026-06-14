“La Via di Annibale 2026”, la competizione di ultra sky marathon si disputerà il prossimo 1° agosto a Usseglio (TO), nelle Valli di Lanzo.
Non si tratta di un semplice trail corribile, ma di una delle sfide tecniche più dure ed estreme del panorama europeo. Il tracciato, basato sulle ricerche storiche relative al passaggio alpino del generale cartaginese nel 218 a.C., porta gli atleti fino ai 3.538 metri di quota del Rocciamelone passando per il ghiacciaio, richiedendo attrezzatura alpinistica, doti di orientamento in alta quota e una preparazione d’eccellenza.