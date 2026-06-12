Mondiali 2026, il Messico parte con il piede giusto: 2-0 al Sudafrica

Si è aperto nella notte il Mondiale 2026 con la sfida inaugurale tra il Messico e il Sudafrica nello storico stadio Azteca di Città del Messico, impianto che per la terza volta nella sua storia ospita una gara della Coppa del Mondo.

Davanti al proprio pubblico, i padroni di casa hanno iniziato al meglio il torneo imponendosi per 2-0. A sbloccare il risultato è stato Julián Quiñones al 9′, autore del primo gol della manifestazione. Nella ripresa è arrivato il raddoppio di Raúl Jiménez, che al 67′ ha chiuso definitivamente i conti.

La gara è stata segnata anche da numerosi episodi disciplinari: l’arbitro ha estratto ben tre cartellini rossi. Il Sudafrica ha terminato la sfida in nove uomini dopo le espulsioni di Sithole e Zwane, mentre nel recupero anche il messicano Montes ha lasciato il campo anzitempo.

Enzo Grassano

IL TORINESE