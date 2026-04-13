Furgone nella scarpata sulla Torino-Aosta: conducente in ospedale

Furgoncino sbanda fuori strada e finisce in una scarpata: conducente in ospedale. È successo nella mattinata di oggi sull’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, in direzione della Valle, nel territorio comunale di Volpiano. Il mezzo era quello del mobilificio di Mondo Convenienza.

L’elisoccorso del 118 Azienda Zero atterrato nelle vicinanze per l’assistenza sanitaria è ripartito vuoto. Un’ambulanza ha trasferito il conducente, in condizioni non gravi, all’ospedale di Chivasso. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre da Torino Stura e Volpiano per la messa in sicurezza, e la Polstrada Torino-Settimo per i rilievi. La pioggia potrebbe aver influito sull’accaduto. Viabilità deviata dagli ausiliari Itp con chiusura tra Settimo Torinese e Volpiano. VI.G

IL TORINESE