Inviateci le vostre foto: piazza Vittorio, rigore sabaudo

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Una splendida immagine di Mario Alesina ci propone la Gran Madre e piazza Vittorio viste dalla collina torinese.

 

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