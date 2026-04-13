La Protezione Civile della Città di Torino continuerà a monitorare le evoluzioni delle condizioni metereologiche e il livello dei fiumi nelle prossime ore, con le ultime previsioni che indicano un probabile progressivo esaurimento delle precipitazioni e un miglioramento del tempo nella giornata di domani.
Maltempo, domani previsto raggiungimento soglia di riferimento del Po
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