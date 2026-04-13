Maltempo, domani previsto raggiungimento soglia di riferimento del Po 

A causa delle piogge diffuse che stanno interessando il territorio regionale, secondo il bollettino emesso oggi da Arpa Piemonte, nelle prime ore di domani, martedì 14 aprile, a Torino è previsto il raggiungimento della soglia di riferimento del fiume Po nell’area dei Murazzi.

La Protezione Civile della Città di Torino continuerà a monitorare le evoluzioni delle condizioni metereologiche e il livello dei fiumi nelle prossime ore, con le ultime previsioni che indicano un probabile progressivo esaurimento delle precipitazioni e un miglioramento del tempo nella giornata di domani.

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