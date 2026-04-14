Un monaco buddhista sulla Flotilla

Sabato 18 aprile prossimo, alle 20.45, nel salone parrocchiale di Villarbasse, in via Le Carre 4, il gruppo Villarbasse in Cammino organizzerà un incontro con Claudio Torrero Bhante Dharmapala, dal titolo “Sull’arca e dentro la balena”, un monaco in viaggio con la Flotilla, racconta la sua esperienza durante la spedizione civile verso Gaza nel 2025, in dialogo con Marcello Croce, Marco Margrita e Aldo Rizza.

“Nel 2025 un monaco parte da Otranto per unirsi alla Flotilla, la spedizione civile che tenta di raggiungere Gaza per portare aiuto e testimonianza di pace. Il suo diario diventa una meditazione sulla paura, sul coraggio e sulla fede, attraversando il mare e la storia, fino al ventre della balena, simbolo del male, ma anche dell’introspezione più profonda. Siamo di fronte a un libro che non divide, ma invita a guardare in faccia il dolore del mondo per ritrovare la rotta dell’umano”

Info: villarbasseincammino@gmail.com – 331 9626432

Mara Martellotta

IL TORINESE