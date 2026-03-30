Più di 30mila visitatori per AMTS

AMTS chiude la terza edizione con 32.000 visitatori in tre giorni, segnando una crescita del 20% rispetto allo scorso anno. Nei 90.000 mq di aree indoor e outdoor il flusso è stato costante, con tutte le attività molto partecipate: i 150 slot del taxi drift esauriti, spazi per bambini sempre pieni e lunghe code davanti ai mezzi delle Forze Armate. Torino si così riconfermata la capitale italiana della passione per i motori.

Tra i punti salienti che hanno caratterizzato il successo di questa edizione:

Heritage e auto uniche : Accoglienza trionfale per la leggendaria Lancia Stratos del 1976 e per l’iconica Dodge Charger HEMI del 1970, originale dal set del film Fast and Furious.

: Accoglienza trionfale per la leggendaria Lancia Stratos del 1976 e per l’iconica Dodge Charger HEMI del 1970, originale dal set del film Fast and Furious. Innovazione e anteprime : Riflettori puntati sulla nuova Alpine A390 100% elettrica e sulle eccellenze della Vehicle Valley Piemonte, tra cui la hyper GT Battista Anniversario di Pininfarina e i dimostratori a guida autonoma del Living Lab ToMove.

: Riflettori puntati sulla nuova Alpine A390 100% elettrica e sulle eccellenze della Vehicle Valley Piemonte, tra cui la hyper GT Battista Anniversario di Pininfarina e i dimostratori a guida autonoma del Living Lab ToMove. Cultura e motori sulla Pista 500 : La sinergia con la Pinacoteca Agnelli ha registrato il tutto esaurito per i giri mozzafiato a bordo della FIAT Balilla d’epoca sul celebre tetto del Lingotto in collaborazione con Mauto.

: La sinergia con la Pinacoteca Agnelli ha registrato il tutto esaurito per i giri mozzafiato a bordo della FIAT Balilla d’epoca sul celebre tetto del Lingotto in collaborazione con Mauto. Il Tempio del Tuning : L’Oval Lingotto si è confermato il palcoscenico ideale con la 13esima edizione di ETT – Expo Tuning Torino e il prestigioso contest internazionale Be bETTer. Dalle ore 17.00 all’interno della cartella stampa, sarà disponibile una nota integrativa sul vincitore del contest “Be bETTer”.

: L’Oval Lingotto si è confermato il palcoscenico ideale con la 13esima edizione di ETT – Expo Tuning Torino e il prestigioso contest internazionale Be bETTer. Dalle ore 17.00 all’interno della cartella stampa, sarà disponibile una nota integrativa sul vincitore del contest “Be bETTer”. Adrenalina pura: Sold-out lampo per il Taxi Drift , i test drive e per gli show mozzafiato di freestyle motocross, BMX e trial acrobatico portati dai Masters of Dirt.

IL TORINESE