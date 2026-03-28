La Sindone entra all’Universita’

Lezione aperta all’Università di Torino, al Dipartimento di Lingue e letteratura straniera, venerdì 27 marzo. Il prof. Martino Battaglia è stato ospite d’onore al corso della prof.ssa Mara Francese per presentare Imago Mortis, il Cristo di Holbein e la Sindone, l’ultimo suo lavoro. Con Battaglia, hanno parlato di Sindone l’ing. Gian Maria Baiano, Franca Giusti, giornalista e presidente dell’associazione ets ChaTo in viaggio con la Sindone ed il prof. Marco Ginatta che ha esposto la riproduzione fotografica della Sindone, a grandezza naturale, ed il negativo fotografico. L’aula gremita di partecipanti e tre ore intense di lezione in un alternarsi di interventi ad intreccio tra le discipline storico scientifico con documenti di cronaca e descrizioni di rituali funebri analizzate in ambito antropologico.

È la prima volta che a Torino la Sindone entra all’Università. Si tratta di una riproduzione fedeleall’originale -che non è esposto al pubblico- itinerante così come lascia intuire il nome dell’associazione, “in viaggio con la Sindone” affinché chiunque lo desideri, possa avvicinarsi e conoscere, attraverso l’immagine, la narrazione dei Vangeli. I relatori hanno accompagnato il prof. Battaglia alla libreria Luxemburg in Galleria Subalpina per proporre anche al pomeriggio un momento di incontro con i lettori ed il saggista Fedele Ceravolo. Arrivato dalla Calabria, precisamente da Soriano Calabro, Martino Battaglia ha saputo coinvolgere e catturare i presenti con la disinvoltura di chi ben conosce l’argomento scientifico-storico e lo sa esporre anche con profilo filosofico.

La Sindone è un documento abbondante di informazioni storiche e scientifiche, non un semplice reperto archeologico, è il fermo immagine del vissuto di Gesù, del Suo passaggio dalla vita del corpo a quella in Dio. Dice Martino Battaglia: “Dostoevskij ha paura della morte di Cristo mentre tanti scienziati hanno paura della Sua Risurrezione”

FRANCA GIUSTI

IL TORINESE