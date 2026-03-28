Al liceo Spinelli di Torino si fa il punto sull’edilizia scolastica

Giovedì 26 marzo scorso, la consigliera delegata all’Istruzione della Città metropolitana di Torino, Caterina Greco, ha fatto tappa nella sede di via Figlie dei Militari 25, dove si trova la Scuola Internazionale Europea Statale “Altiero Spinelli”, e ha effettuato una visita con la dirigente scolastica Antonijeta Strollo, una visita per vedere gli interventi già realizzati e le prospettive di edilizia scolastica per la sede. Negli ultimi anni, la Città metropolitana di Torino ha realizzato nella sede una serie di interventi che hanno interessato il liceo Spinelli, tra cui il ripristino e la decorazione della palestra con il contestuale rinnovamento dell’impianto elettrico e la revisione del manto di copertura con l’installazione della linea vita; il ripristino dei servizi igienici al piano terreno, la realizzazione di un’aula al terzo piano e l’installazione di una rampa metallica per consentire il raggiungimento del piano dell’ascensore. A questi si sono aggiunte opere trasversali sull’intero edificio, tra cui il risanamento conservativo delle facciate con sostituzione di serramenti lignei, l’adeguamento antincendio dell’impianto sonoro d’emergenza, l’installazione di un’unità di trattamento aria per la palestra e la progressiva posa di controsoffitti nelle aule per migliorare il comfort acustico. La visita è stata anche occasione per condividere le priorità dei prossimi interventi: tra gli obiettivi figurano la progressiva sostituzione dei controsoffitti modulari, la completa ristrutturazione dei servizi igienici, delle salette dedicate a utenze con esigenze mediche specifiche, oltre alla riqualificazione della rete di distribuzione.

“Investire sugli edifici scolastici, significa investire concretamente sulla qualità della didattica, sul benessere degli studenti e del personale e una scuola sempre più accessibile, sicura e capace di guardare al futuro”, ha dichiarato Caterina Greco.

Mara Martellotta

IL TORINESE