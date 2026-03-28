Il nuovo “shop – in – shop” di MediaWorld all’interno di Bennet, a Nichelino

Si rafforza la partnership tra MediaWorld, azienda leader dell’elettronica di consumo, è Bennet, leader nel settore degli ipermercati e delle gallerie commerciali, con l’inaugurazione, avvenuta giovedì 26 marzo scorso, del nuovo punto vendita MediaWorld Xpress, a Nichelino, in via Scarrone 10, all’interno dell’ipermercato Bennet del Mondojuve Shopping Village. Lo store, sviluppato su una superficie di 520 mq, in formato “shop – in – shop”, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di presidio di prossimità dell’insegna, con l’obiettivo di rendere tecnologia, consulenza e servizi sempre più accessibili e integrati nella quotidianità dei clienti. All’inaugurazione, avvenuta col tradizionale taglio del nastro giovedì 26 marzo scorso, erano presenti i rappresentanti di MediaWorld, di Bennet e Gallerie Bennet, insieme alle istituzioni locali, tra cui il sindaco Giampietro Tolardo e l’assessore al commercio Giorgia Ruggero.

“L’apertura di questo nuovo spazio rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso le esigenze quotidiane dei cittadini – spiega il sindaco Giampietro Tolardo – l’inserimento di un servizio come MediaWorld all’interno di Mondojuve Shopping Village contribuisce a rafforzare l’offerta commerciale locale, generando al contempo opportunità occupazionali e valorizzando un’area strategica per la comunità di Nichelino”.

All’interno dello spazio è disponibile una selezione mirata di prodotti di elettronica di consumo, telefonia, informatica ed elettrodomestici, affiancata dal supporto dei consulenti MediaWorld. L’integrazione con l’ecosistema digitale consente inoltre di accedere all’intero assortimento disponibile sul sito mediaworld.it e scegliere il punto vendita di Nichelino per il ritiro degli acquisti online. Tra i servizi disponibili figurano pick & pay, pick up, anche in 30 minuti e pagamento in reparto tramite dispositivi mobili pensati per rendere l’esperienza di acquisto più fluida e flessibile.

“Con questa apertura rafforziamo ulteriormente la partnership con Bennet e la nostra presenza in Piemonte, portando il format MediaWorld Xpress in un’area strategica coem quella di Nichelino – commenta Stefano Parlati, Regional Sales Manager New Format – l’integrazione all’interno dell’ipermercato ci consente di essere ancora più vicini alle persone offrendo un’esperienza d’acquisto semplice, completa e perfettamente integrata tra fisico e digitale”.

L’ apertura segue la riapertura dello store di Grugliasco e rappresenta la prima delle inaugurazioni previste in Piemonte nel 2026, cui farà seguito l’apertura a Cuneo prevista per il 30 aprile prossimo. In occasione dell’apertura, da oggi fino al 29 marzo è attiva la promozione “No IVA” sulla migliore tecnologia, riservata ai possessori della carta gratuita MediaWorld Club.

Mara Martellotta

IL TORINESE