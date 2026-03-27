Torino, Lo Russo unisce visione e competenza

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

La classe dirigente politica ed amministrativa, di norma, è sempre figlia del suo tempo. La prima

repubblica, sempre molto contestata e biasimata dai noti e sempreverdi circoli radical chic della

sinistra illuminata e progressista, ha potuto contare su una classe dirigente di straordinaria

levatura politica, culturale e civile. Al di là degli alti e bassi, come ovvio, è indubbio che non esiste

alcun confronto possibile – e sempre al di là dei noti opinionisti e commentatori che sono autentici

ed incalliti detrattori dell’esperienza della Dc, cioè del partito perno di quella lunga stagione – con

le classi dirigenti che si sono succedute dopo quell’esperienza. Per non parlare – e su cui è meglio

stendere un velo pietoso – delle classi dirigenti che sono state il frutto e il prodotto concreti della

deriva populista, demagogica, estremista e sovranista della politica italiana con cui, purtroppo,

dobbiamo ancora fare i conti.

Ma, per fermarci al risvolto locale, non possiamo non evidenziare – almeno questa è la mia

opinione – che c’è il potenziale ritorno di una classe dirigente che è nuovamente capace di unire la

competenza specifica con una visione di medio/lungo termine. Che poi, detto fra noi, è il segreto

che caratterizza da sempre una buona, qualificata e rappresentativa classe dirigente politica ed

amministrativa. Certo, anche nel governo dei grandi Comuni – come ad esempio, Torino – noi

abbiamo conosciuto Sindaci e personalità molto diverse fra di loro, frutto anche della stagione

politica che li esprimeva. Sindaci che possedevano una loro specifica e forte personalità e che

erano in grado di declinarla al di là e al di fuori delle pressioni e dei condizionamenti dei rispettivi

partiti e schieramenti politici. Basti pensare, per fare solo 2 nomi storici e fortemente

rappresentativi, a Giovanni Porcellana, democristiano, e a Diego Novelli, comunista. Ma l’elenco

potrebbe essere molto più lungo ed articolato.

Ora, per fermarsi all’attualità, e dopo la disastrosa e fallimentare gestione politica populista e

demagogica dell’esponente dei 5 stelle Appendino, è abbastanza evidente che con la gestione di

Stefano Lo Russo siamo ritornati ad una classe dirigente all’altezza della situazione dove il

Sindaco di una grande città non è solo il prodotto fortuito e casuale di una fase politica ma anche,

e soprattutto, l’espressione di un punto di rifermento a cui tutti possono guardare con attenzione,

rispetto e considerazione. E, lungo questo versante, la postura istituzionale e il profilo politico

dell’attuale Sindaco di Torino rispondono a questa doppia esigenza. Al di là, lo ripeto, di quello

che ognuno può pensare della sua concreta gestione politica ed amministrativa. E questo perchè

se oggi vogliamo cogliere anche la nuova domanda di partecipazione e di attenzione alla politica –

con la speranza che non siano solo una esigenza passeggera – emersi durante la recente

consultazione referendaria, abbiamo drammaticamente bisogno di avere una classe dirigente che

sia realmente rappresentativa e fortemente qualificata sul terreno dell’autorevolezza, della

competenza e della credibilità.

Ed è per queste ragioni, semplici ma oggettive, che la capacità di Stefano Lo Russo di saper unire

la competenza specifica con una visione di medio/lungo termine resta l’elemento più importante e

più significativo per qualificare e rafforzare il profilo e la statura di una classe dirigente politica ed

amministrava.

IL TORINESE