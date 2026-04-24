Personaggi in gioco al Castello di Miradolo

 

Domenica 26 aprile, ore 10.30

 

 

Laboratorio didattico per famiglie nella mostra “C’è oggi una fiaba”

 

 

Le figure prendono forma, cambiano ruolo, si mettono in gioco. “Personaggi in gioco” è un laboratorio didattico per famiglie, indicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, all’interno del percorso espositivo della mostra C’è oggi una fiaba. Castelli, fate, boschi e oggetti magici. Da Emilio Isgrò a Pinot Gallizio, da Kiki Smith a Lucio Fontana, in programma fino al 21 giugno.

Carte, ritagli e materiali diversi diventano strumenti per costruire figure ibride, inattese, capaci di generare storie. Attraverso pittura, collage e composizione, ogni partecipante è invitato a sperimentare liberamente, combinando elementi e immaginari. Le sagome si trasformano: ciò che nasce come dettaglio può diventare protagonista, eroe o antagonista, in una narrazione che si costruisce per accostamenti e intuizioni. Il laboratorio lavora sulla possibilità di uscire dagli schemi, lasciando spazio a una dimensione creativa aperta, in cui ogni personaggio trova una propria identità e ogni elaborato restituisce una fiaba diversa, personale.

Il laboratorio è a cura di Elena Tortia e Greta Zamboni, operatrici museali.

INFO

Castello di Miradolo, via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (TO)

Domenica 26 aprile 2026, ore 10.30

Personaggi in gioco

Laboratorio didattico in mostra per famiglie

Età: 6-10 anni

FamilyLab: 5 euro bambini (comprensivo di ingresso e attività didattica), adulto accompagnatore compreso nel biglietto di ingresso

Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto (gruppi, over 65, convenzioni), 10 euro ridotto 12-26 anni e universitari, gratuito (0-11 anni, Abbonati Musei e Torino+Piemonte Card, Passaporto culturale, disabilità e accompagnatori), 5 euro ridotto scuole secondarie di II grado di Pinerolo e Tessera PineCult

Informazioni: 0121 502761 prenotazioni@fondazionecosso.it

www.fondazionecosso.com

 
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

In attesa dei fondi per la Metro Linea 2. Lavori a inizio 2027?

Articolo Successivo

Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless