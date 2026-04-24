Personaggi in gioco al Castello di Miradolo

Domenica 26 aprile, ore 10.30 Laboratorio didattico per famiglie nella mostra “C’è oggi una fiaba” Le figure prendono forma, cambiano ruolo, si mettono in gioco. “Personaggi in gioco” è un laboratorio didattico per famiglie, indicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, all’interno del percorso espositivo della mostra C’è oggi una fiaba. Castelli, fate, boschi e oggetti magici. Da Emilio Isgrò a Pinot Gallizio, da Kiki Smith a Lucio Fontana, in programma fino al 21 giugno. Carte, ritagli e materiali diversi diventano strumenti per costruire figure ibride, inattese, capaci di generare storie. Attraverso pittura, collage e composizione, ogni partecipante è invitato a sperimentare liberamente, combinando elementi e immaginari. Le sagome si trasformano: ciò che nasce come dettaglio può diventare protagonista, eroe o antagonista, in una narrazione che si costruisce per accostamenti e intuizioni. Il laboratorio lavora sulla possibilità di uscire dagli schemi, lasciando spazio a una dimensione creativa aperta, in cui ogni personaggio trova una propria identità e ogni elaborato restituisce una fiaba diversa, personale. Il laboratorio è a cura di Elena Tortia e Greta Zamboni, operatrici museali.