Natura e biodiversità, esperienze regali

Dal 25 aprile al 1° maggio la Reggia di Venaria propone numerose attività ed esperienze legate
alla natura, nel contesto delle splendide fioriture che si susseguono all’interno dei Giardini.
Il 25 aprile, in occasione delle Festa della Liberazione, la Reggia apre in anticipo i suoi
Giardini alle ore 6.00 del mattino per offrire un’esperienza inedita alla luce dell’alba
con l’evento Libera la Natura, che propone un ricco programma con visite speciali e incontri
per “liberare lo spirito nella natura”. Alle prime luci del giorno esperti, giardinieri e
naturalisti guideranno i visitatori nei Giardini per assistere alla natura che si risveglia,
assumendo colori con tonalità mozzafiato, vivendo scenari emozionanti con qualche animale che
ancora si aggira libero ed echeggiano suoni che sembrano ovattati.
Si sussegue poi un fitto programma che prevede una visita guidata specialistica, un laboratorio di
fotografia naturalistica con SKUA Nature, passeggiate guidate fino al Castello della Mandria,
laboratori di pittura en plein air e una visita sensoriale per famiglie.
L’evento Libera la Natura dà il via al più vasto programma della Settimana della
Biodiversità, che propone attività dedicate ai temi della biodiversità e della
sostenibilità, con approfondimenti, incontri, visite tematiche e laboratori che si terranno
DAL 25 APRILE AL 1° MAGGIO
LIBERA LA NATURA
E SETTIMANA DELLA BIODIVERSITÀ
Festività primaverili alla Reggia con attività dedicate alla natura,
alla biodiversità e alla sostenibilità.
domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio e sono rivolti a tutti: dai più piccoli, ai ragazzi delle
scuole, agli adulti e le famiglie.
Sono in programma visite per famiglie come Segui il ronzio e attività per tutti come Dipingere la
Natura en plein air, oltre a Piccoli Mondi in Giardino, il laboratorio di fotografia naturalistica in
collaborazione con SKUA Nature, e Ambienti a confronto. Passeggiata dai Giardini al Castello
della Mandria per riflettere sull’importanza delle aree protette e dei corridoi ecologici per la tutela
della biodiversità.
Venerdì 1° maggio inoltre si propone una passeggiata di esplorazione del Parco della Mandria per
scoprire micro-ecosistemi naturali che caratterizzano l’area.
Nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 aprile la Reggia propone attività dedicate alle scuole di ogni
ordine e grado con visite e incontri gratuiti sul tema della biodiversità e della tutela degli insetti
impollinatori.
In collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.
Le attività sono comprese in tutte le tipologie di biglietto, dove non indicato altrimenti.
Per alcune attività è necessaria la prenotazione.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: lavenaria.it