La carta delle elezioni anticipate per reagire alla batosta del referendum

POLITICA
Leggi l’articolo su l’identità:
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
La carta delle elezioni anticipate per reagire subito alla batosta del referendum
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La Regione comunica in una nota che Elena Chiorino ha rappresentato al presidente Cirio la volontà
Ecco perché TORINO deve cambiare squadra di governo come farebbe qualsiasi azienda o squadra di calcio
Il Consiglio comunale di oggi ha approvato oggi la mozione, con 30 voti favorevoli, sulla definizione
Alla conclusione della “Settimana con la Famiglia 2026” promossa dal Forum Famiglie Piemonte Riceviamo e pubblichiamo
Giovedì 26 marzo p.v. alle h 18.30 presso la Facoltà Teologica di Via xx Settembre, 83