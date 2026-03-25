Auto Moto Turin Show 2026 , il grande show dei motori, approda a Torino

Dal 27 al 29 marzo 2026 l’Auto Moto Turin Show trasformerà Lingotto Fiere in un grande festival dei motori dove convivono adrenalina, spettacolo e innovazione.

Si tratta di un palinsesto continuo di spettacoli tra drifting, freestyle motocross e acrobazie, in collaborazione con gli organizzatori di Masters of Dirt, che animerà ogni area del Salone, garantendo lo show in ogni condizione metereologica.

L’asfalto diventa palcoscenico e l’adrenalina scenografia naturale, quando dal 27 marzo al 29 marzo tornerà a Torino AMTS Auto Moto Turin Show, organizzato da GL Events Italia e Lingotto Fiere.

La terza edizione della rassegna si presenta ricca e dinamica con tre giorni di spettacoli continui, fruibili anche in caso di pioggia grazie a un palinsesto concentrato negli spazi indoor, dove drifting, freestyle motocross, acrobazie su due e quattro ruote, tecnologie d’avanguardia, mobilità del futuro e attività partecipative si alterneranno senza sosta.

Ogni spazio del salone diventerà parte di un unico grande racconto fatto di performance, spettacolo e coinvolgimento diretto del pubblico. Una formula pensata per gli appassionati più esperti, ma anche per famiglie, giovani e curiosi.

“AMTS 2026 è un vero festival dei motori. Il nostro obiettivo è quello di offrire al pubblico un’esperienza immersiva , grazie alla collaborazione con professionisti internazionali e a un palinsesto che spazia dal drifting al freestyle motocross, vogliamo coinvolgere ed emozionare i puristi dei motori, ma anche famiglie e giovani di ogni età rendendoli parte attiva di questa grande celebrazione dell’energia e del movimento – dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL Events Italia.

Completano questa visione le collaborazioni con alcune delle varietà più dinamiche del territorio, quali l’ecosistema Vehicle Valley Piemonte, che porta in fiera competenze e filiere d’eccellenza dell’automotive regionale, la Living Lab ToMove, la piattaforma urbana di sperimentazione dedicata alla mobilità innovativa, fino all’accordo con la Pinacoteca Agnelli, che consentirà ai visitatori di accedere alla Pista 500 direttamente con il biglietto del Salone.

L’anima dinamica dello show si fonderà con la proposta espositiva corale che si snoda attraverso gli oltre 90 mila metri quadrati della fiera. All’interno dell’Oval, confermato come il Tempio del Tuning”, andrà in scena la tredicesima edizione di ETT Expo Tuning Torino, con circa 300 vetture selezionate e la prestigiosa sfida “ Be bETTEr” valutata da una giuria internazionale, affiancata dalle eccellenze aziendali delle ruote in lega aftermarket con Fondmetal e GMP.

Il Padiglione 2 rappresenterà l’anima più eterogenea dell’evento, unendo le esibizioni alle esposizioni di auto da corsa, auto delle Forze armate, (Esercito, Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco e Guardia di finanza), supercar, miti americani con varie generazioni di Corvette e alcune tra le più iconiche JDM. Da non perdere il Blind test, sfida che metterà alla prova il pubblico alla scoperta di un’auto mascherata.

Nella sezione Special Car riflettori puntati sulle restomod. A prendersi la scena la Grassi 044, mentre la KImera EVO 038 “Aura” sarà esposta insieme un esemplare irripetibile di Lancia 037.

Quest’ultima, caratterizzata dalla livrea NordMende unica al mondo, rappresenta un pezzo di storia del motorsport. Con il pilota Fulvio Bacchelli e il navigatore Paolo Spollon, fu autrice di uno sfortunato debutto al Rally Colline di Romagna del 1982 e, dopo un meticoloso restauro, che ne ha restituito l’autenticità originaria, è pronta a riconquistare il pubblico.

Sempre nel Padiglione 2 troverà ampio spazio Vehicle Valley Piemonte, ecosistema promosso dalla realtà del territorio piemontese che rappresenta un laboratorio di competenze umane e tecnologiche, capace di trasformare l’eredità storica locale nel futuro della mobilità. Infine i Padiglioni 2 e 3 saranno il crocevia per famiglie, collezionisti e appassionati, ospitando grandi spettacoli, club storici e l’area Aftermarket.

A coronare l’evento l’esclusivo accesso panoramico alla Pista 500, della rampa Sud, a pochi metri dall’ingresso principale, con il biglietto di AMTS, reso possibile grazie alla collaborazione con la Pinacoteca Agnelli.

Mara Martellotta

IL TORINESE