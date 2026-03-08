|
Marco Bussone eletto nuovo Presidente di AIEL
Recenti:
La Città metropolitana di Torino, d’intesa con i Comuni interessati all’opera, ha chiesto ufficialmente alla Regione Piemonte di finanziare la progettazione della circonvallazione
L’Associazione Commercianti Borgo storico di Piossasco con il patrocinio del Comune di Piossasco e di Città
Da caserma in disuso a presidio civico permanente aperto, uno spazio destinato a funzioni sociali, culturali
Una donna di 35 anni è morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a
Dal 6 e fino a domenica 8 marzo, la Polizia di Stato sarà presente in diverse