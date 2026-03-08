La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

SOMMARIO: I 150 anni del “Corriere” e la crisi de “La Stampa” – Gli psicologi e la violenza sessuale – I formidabili Anni 50 – Lettere

I 150 anni del “Corriere” e la crisi de “La Stampa”

Sembra una coincidenza inopportuna quella di festeggiare “Il Corriere della sera“ in un momento difficile per “La Stampa” dovuto ad un editore che si è rivelato indegno di Frassati e di Agnelli e di Giovanni Giovannini. Il “Corriere“ ha avuto anche lui momenti difficili, ma Cairo al timone e dei buoni direttori hanno consentito al giornale di essere oggi il principale quotidiano italiano come lo fu per tanti decenni in passato, a partire dal grande Albertini. “La stampa” deve le sue difficoltà anche ad un direttore come Giannini che ha spostato l’asse politico del quotidiano in modo del tutto sbagliato e repentino. Oggi il quotidiano di via Lugano con Malaguti direttore ha recuperato in termini di equilibrio e anche di lettori.

Ha una cronaca torinese fatta con cura e attenzione per la Città nelle sue diverse realtà. Stiamo tornando ai tempi di Ferruccio Borio. Oggi chi ama il pluralismo deve stare con i giornalisti, gli impiegati e i tipografi de “La Stampa“, abbindolati da un editore che ha letteralmente distrutto il nome di Giovanni Agnelli per ciò che l’avvocato ha rappresentato anche nel campo dell’informazione. Abbandonare il giornale, vendendolo a chi gli dà più soldi è come considerare un giornale un quintale di patat . Una vergogna destinata a restare nella storia della città, della cultura e del giornalismo.

.

Gli psicologi e la violenza sessuale Gli psicologi, una categoria che non gode della mia stima perché la psicologia non è una vera scienza, ritengono che solo il “consenso libero e attuale“ garantisca che non si tratti di stupro. Gli psicologi che dovrebbero capire gli aspetti intimi e psicologici appunto della sessualità, sdottoreggiano come fossero dei giuristi. La violenza sessuale va sempre combattuta con assoluta fermezza, ma con strumenti legislativi chiari che non lascino i margini interpretativi del “consenso libero e attuale“ che può portare a condanne ingiuste o a sentenze facilmente appellabili. La formula “volontà contraria all’atto sessuale“ proposta in Senato risponde di più alla necessità di chiarezza e di realismo che sono le basi di una vera giustizia. Il giustizialismo è l’esatto contrario della Giustizia. Mi sto occupando in termini storici di Sibilla Aleramo, una femminista d’avanguardia che ebbe molti amanti. Chissà cosa direbbe di certe femministe di oggi? . I formidabili Anni 50 Sono tornato da Stratta in piazza San Carlo. Da bambino, dopo essere usciti dalla Messa a Santa Cristina, mio Padre ci portava a comprare le paste da Stratta tutte le domeniche. Era un rito nel rito. Andavamo in piazza San Carlo con un ‘Aurelia fiammante che parcheggiavamo in piazza. Le macchine parcheggiate erano poche. Davvero un altro mondo. Sono tornato da Stratta e ho preso il loro classico bitter, un panino dolce imbottito di spuma di prosciutto – una squisitezza – ed ho comprato un po’ delle loro pastiglie di zucchero multicolori. Prelibatezze davvero uniche. Uscendo, ho pensato alla guerra in Iran e alle follie di Trump e ho pensato con nostalgia agli Anni Cinquanta. C’è chi li definì oscuri, invece erano luminosi e pacifici. Resiste solo Stratta che era imparentato con Saragat e che continua a diffondere dolcezza. . . LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com LETTERE . Quando c’era il re Mi sono trasferito dopo la pensione in Portogallo in un paese non distante da Cascais dove visse in esilio l’ultimo re d’Italia Umberto II. Ho avuto in dono queste tre fotografie che ritraggono villa Italia quando era abitata da Umberto e lo stato di abbandono della villa successiva alla morte del re e all’incuria indecente degli eredi. Aggiungo un’ istantanea del Re a Cascais. Adesso Villa Italia è un hotel dal nome suggestivo e forse un po’ troppo irridente: Grande Real Villa Italia a 5 stelle. Fu per anni in stato di abbandono, oggi la villa è rinata a nuova vita, ma è irriconoscibile. Le scrivo perché lei ebbe il merito in passato di proporre che all’hotel Principe di Piemonte di Viareggio venisse apposta una fotografia di Umberto che fu Principe di Piemonte. E’ strano che gli eredi Savoia attuali trascurino il passato e rivendichino un futuro che non ci sarà. E voglio anche protestare indignato – anche a nome della piccola comunità italiana portoghese – per la vendita all’asta a Ginevra delle storiche onorificenze che appartennero ad Umberto II. Felice Sanfelice Ringrazio per il pensiero gentile. Io non aggiungo altro alle sue parole. Ricordo con nostalgia, quando nel 1961 mio Padre mi portò a Villa Italia a Cascais. Era il centenario dell’Unita’ d’Italia. Umberto era un grande uomo e un re che avrebbe regnato con dignità. Parti’ per evitare una guerra civile .Nel 1964 mio Padre mi portò al matrimonio del Duca d’Aosta Amedeo di Savoia, altra grande figura. Ringrazio per il pensiero gentile. Io non aggiungo altro alle sue parole. Ricordo con nostalgia, quando nel 1961 mio Padre mi portò a Villa Italia a Cascais. Era il centenario dell’Unita’ d’Italia. Umberto era un grande uomo e un re che avrebbe regnato con dignità. Parti’ per evitare una guerra civile .Nel 1964 mio Padre mi portò al matrimonio del Duca d’Aosta Amedeo di Savoia, altra grande figura. Il ladruncolo informatico Ho chiamato un tecnico non italiano per farmi vedere il pc. Si tratta di un mago nel suo campo, ma è stato anche un mago nel far sparire e portarsi a casa oggetti di valore che erano vicini al pc. Mi sono sentito tradito. Al ragazzo mi sentivo affezionato. Ma è mai possibile che noi anziani dobbiamo subire questi arbitrii senza fiatare, temendo altre ritorsioni? Questa è violenza vigliacca. Lettera firmata Non subisca altri arbitrii e violenze e denunci ai Carabinieri il furto in casa che è cosa ancora più indegna dello scippo in strada. Magari lo rispediscono nel suo paese, impedendogli di continuare a nuocere. . Legge elettorale sbagliata Ho letto cosa ha scritto sulla nuova legge elettorale. Concordo sul fatto che il premio di maggioranza al 40 per cento è troppo basso specie se si tiene conto della bassa affluenza al voto. La legge truffa prevedeva nel 1953 il premio a chi avesse avuto il 51 per cento dei voti. Inoltre è sbagliato togliere i collegi uninominali e non prevedere le preferenze nel proporzionale. Una legge dove ha messo mano Calderoli non può essere una buona legge . Così come è, potrebbe far vincere il campo largo. Vittorio Enzo Laguzzi Concordo con Lei. I legislatori della destra non eccellono . E non eccellono neppure quelli di sinistra. Un governo che vive sui decreti legge da molte legislature ha snaturato il potere legislativo del Parlamento che non scrive più leggi , ma pigia bottoni . Aveva ragione la presidente del senato Casellati.

IL TORINESE