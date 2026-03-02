Maxi controlli a Torino: 3.500 identificati, arresti e droga sequestrata a Barriera Milano

Solo negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha controllato 3500 persone nel corso di servizi di controllo del territorio svolti nella città di Torino.

In particolare, l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta nel quartiere Barriera Milano, delle volanti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato di zona, ha portato: all’arresto di tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a P.U. e per un ordine di carcerazione; a due denunce una per spaccio e una per inottemperanza all’ordine di espulsione del Questore. Inoltre, è stato emesso di un ordine di allontanamento del T.N emesso dal Questore.

Gli interventi hanno riguardato la zona di Largo Giulio Cesare ed in particolare l’asse tra corso Giulio Cesare e corso Palermo, abituale ritrovo di gruppi di soggetti stranieri dediti allo spaccio.

Durante due diversi controlli in Largo Giulio Cesare le Volanti dell’UPGSP hanno fermato due cittadini senegalesi, di ventinovenne e trentaquattro anni, che alla vista della Volante si allontanavano, nascondendo in bocca la sostanza stupefacente che avevano in mano, cercando di ingoiarla. I poliziotti riuscivano però ad aprirgli la bocca e a recuperare alcuni frammenti di crack e cocaina che i senegalesi stavano masticando. I due venivano inoltre trovati in possesso di 530 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Gli equipaggi del Commissariato “Barriera Milano” notavano due soggetti nordafricani scambiarsi della merce; alla vista degli operatori, il primo si allontanava, mentre il secondo entrava all’interno di un esercizio commerciale, del quale sosteneva di essere il proprietario. Una volta entrati, i poliziotti notavano subito sul bancone due confezioni di compresse che, analizzate risultavano contenere Ecstasy e MDMA oltre che altri principi attivi di natura stupefacente e psicotropa, detenute senza alcuna prescrizione medica.

Dalla perquisizione locale venivano rinvenuti, inoltre, 345 euro in contanti, 2 telefoni e capi di abbigliamento contraffatti.

Durante i controlli svolti dagli equipaggi di Volante, inoltre, venivano individuati 4 senegalesi infra-quarantenni: il primo, destinatario di un ordine di espulsione al quale risultava inottemperante, è stato denunciato all’A.G; al secondo, irregolare sul T.N., veniva notificato l’ordine di allontanamento dal T.N. del Questore.

Gli altri due venivano fermati e trovati in possesso di circa 1191 euro in contanti, provento di attività illecite e a seguito di accertamenti uno dei due è stato arrestato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione.

I procedimenti penali scaturiti dagli arresti in argomento sono attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva degli indagati.

IL TORINESE