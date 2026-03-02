“Donne per le Donne 2026”: diritti, bellezza e inclusione

Torino ha fatto da splendida cornice a Donne per le Donne 2026, lo shooting fotografico a impatto sociale realizzato nel cuore della città per dare voce e volto a storie di resilienza femminile e sensibilizzare su temi fondamentali come inclusione, diritti umani, prevenzione sanitaria e contrasto alla violenza di genere. La location in Piazza Carlo Alberto ha contribuito in modo significativo alla riuscita della manifestazione, trasformando lo spazio urbano in un palcoscenico di partecipazione e consapevolezza.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Venezuela in Piemonte, insieme a Indira Acosta, ideatrice del format — un progetto moderno e inclusivo che attraverso fotografia e narrazione sociale promuove i diritti delle donne e valorizza storie di rinascita.

Particolarmente importante è stato il patrocinio e la presenza istituzionale dei Vicepresidenti del Comitato per i Diritti Umani del Consiglio regionale del Piemonte, Gianpiero Leo e Sara Zambaja, che hanno portato i saluti del Presidente del Consiglio regionale, oltre alla partecipazione del Consigliere Silvio Magliano, intervenuto per conoscere da vicino l’iniziativa. Un sostegno che testimonia l’attenzione delle istituzioni verso i diritti civili e le tematiche femminili.

La giornata si è svolta tra fotografie, interviste, musica dal vivo e collegamenti con radio locali, producendo materiali destinati alla diffusione mediatica per raccontare la realtà delle donne oggi. Durante gli interventi è stato inoltre rivolto un pensiero alle donne che nel mondo vivono situazioni drammatiche, dalle prigioniere politiche alle donne iraniane e alle famiglie dei detenuti politici in Venezuela, ribadendo che la difesa dei diritti non ha confini.

L’evento ha voluto lanciare un messaggio chiaro: la bellezza non è un limite, ma uno strumento per promuovere libertà, dignità e cambiamento sociale, con l’auspicio che Torino sia sempre più protagonista nella promozione dei diritti umani per tutti.

