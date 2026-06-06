A soli 11 anni è stato lasciato a piedi dal conducente di un autobus perché aveva dimenticato l’abbonamento a casa. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano La Stampa. Il ragazzino che frequenta la prima media a Luserna San Giovanni, stava salendo a bordo del mezzo per tornare a casa, a Torre Pellice.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Undicenne dimentica abbonamento e l’autista del bus lo lascia a piedi
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