Torna il Torino Jazz Festival, il 5 marzo c’è Fabio Giachino

Il Torino Jazz Festival 2026, con la direzione artistica di Stefano Zenni e in programma a Torino dal 25 aprile al 2 maggio 2026, avvia, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Città di Torino a sostegno dei festival del territorio, una serie di coproduzioni con tre manifestazioni cittadine tra marzo e maggio, per la sua XIV edizione, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra linguaggi artistici e valorizzare le energie culturali del territorio.

Il primo appuntamento, in coproduzione con Seeyousound – International Music Film Festival, è in programma giovedì 5 marzo alle ore 18.30 al Cinema Massimo, Sala 1. Al centro della serata, la live performance “Nothing Wrong” del pianista torinese Fabio Giachino (pianoforte e live electronics), coprodotta da Torino Jazz Festival e Seeyousound. Un progetto che nasce da un’idea semplice e radicale: non esistono errori.

Ispirato a un celebre episodio che ha visto protagonisti Herbie Hancock e Miles Davis, “Nothing Wrong”indaga l’errore come spazio creativo capace non di interrompere il flusso, ma di trasformarlo. Nella musica proposta da Giachino, la dissonanza diventa linguaggio, l’imprevisto occasione di dialogo e rinnovamento espressivo, offrendo al pubblico un’esperienza sonora in cui composizione e improvvisazione convivono in equilibrio, tra tensione e scoperta. La performance restituisce così una riflessione musicale contemporanea sulla libertà, sull’ascolto e sulla capacità di trasformare l’inatteso in possibilità.

La live performance segue la proiezione di “Herbie” di Patrick Savey, ospite del festival Seeyousound, film omaggio a Herbie Hancock, fra i musicisti più innovativi e trasversali della storia della musica contemporanea. Attraverso le testimonianze di collaboratori e compagni di viaggio come Wayne Shorter, Marcus Miller e Miles Davis, il documentario ripercorre una carriera straordinaria, capace di attraversare jazz, funk, elettronica e hip hop, mettendo in luce non solo l’evoluzione musicale di Hancock ma anche la sua filosofia di vita e la costante tensione verso la sperimentazione.

I biglietti per la serata sono acquistabili su www.boxol.it/seeyousound e, a partire dal 3 marzo, al Cinema Massimo.

Il Torino Jazz Festival è un progetto della Città di Torino, realizzato da Fondazione per la Cultura Torino, con i Main Partner Intesa Sanpaolo e Iren, il sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione CRT, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e GTT – Gruppo Torinese Trasporti, Charity Partner Fondazione Ricerca Molinette, Media Partnership Rai Cultura, Rai Radio 3 e Musica Jazz.



INFO, TICKET E PASS SCONTATI TJF

BIGLIETTI SINGOLI

I biglietti dei primi quattro singoli concerti annunciati sono disponibili esclusivamente online, in prevendita con uno sconto del 10%, a partire dalle ore 10.30 di martedì 17 febbraio fino a mercoledì 25 marzo, sul sito ufficialewww.torinojazzfestival.it.

In fase di acquisto sarà possibile donare 1€ a Fondazione Ricerca Molinette.

