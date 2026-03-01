Scontro tra auto e bus in centro: cinque feriti

Nel pomeriggio, nel centro di Torino, si è verificato un grave incidente stradale all’incrocio tra via dei Mille e via Accademia Albertina. Un’automobile ha impegnato l’intersezione ed è stata colpita con violenza sul lato sinistro da un autobus che sopraggiungeva a velocità sostenuta. L’impatto è stato molto forte e il mezzo pubblico ha trascinato l’auto per diversi metri.

L’automobilista è stato estratto dalle lamiere dai soccorritori e trasportato in ospedale con ferite. Ferito anche l’autista del bus, oltre a tre passanti: un adulto e due bambini. Una bambina di sette anni ha riportato la frattura di una gamba; dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasferita all’ospedale Regina Margherita in codice giallo. Gli altri feriti sono stati classificati in codice verde.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell’Asl. Saranno ora gli agenti a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

IL TORINESE