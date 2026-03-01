Serie A Torino-Lazio 2-0

S’intravede la luce in fondo al tunnel

Buona la prima per Roberto D’Aversa sulla panchina granata. Il suo Torino ritrova grinta e concretezza, supera la Lazio 2-0 e allunga a +6 sul terzultimo posto, rimettendo ossigeno nella corsa salvezza.

A sbloccare il match è il sesto centro stagionale di Giovanni Simeone, bravo ad approfittare di un’incertezza di Luca Pellegrini e a battere Ivan Provedel con freddezza. Il Toro gioca compatto, ordinato, con quella fame che nelle ultime settimane sembrava smarrita.

Nella ripresa arriva il raddoppio: cross preciso di Obrador e stacco imperioso di Duván Zapata, che firma il 2-0 e sale a 126 reti in Serie A, superando Gonzalo Higuaín nella classifica all-time e mettendo nel mirino Andriy Shevchenko (127).

La Lazio prova a reagire con Noslin, Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli, ma senza trovare il guizzo giusto. Il Toro regge, soffre il minimo indispensabile e porta a casa tre punti pesantissimi.

Ora all’orizzonte c’è il Napoli. Ma con questo spirito e un Toro finalmente “resuscitato”, sognare una bella sorpresa non è più vietato.

Enzo Grassano

IL TORINESE