Mondiali 2026: il calcio pronto a scrivere una nuova storia

 

I Mondiali di calcio 2026 cominciano oggi e l’attesa è finalmente terminata. Questa edizione sarà speciale perché, per la prima volta, il torneo sarà organizzato da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, parteciperanno 48 nazionali invece delle tradizionali 32, rendendo la competizione ancora più spettacolare e ricca di sfide.
Tra le squadre favorite ci sono l’Argentina, campione del mondo in carica, la Spagna e la Francia, che negli ultimi anni hanno dimostrato grande qualità e continuità. Anche il Brasile resta una delle nazionali più temute grazie al talento dei suoi giocatori, mentre Inghilterra e Germania puntano a tornare protagoniste sul palcoscenico più importante del calcio.
Non mancheranno però le possibili sorprese: squadre come Portogallo, Marocco e Giappone hanno mostrato una crescita costante e potrebbero mettere in difficoltà le grandi potenze.
I Mondiali 2026 promettono quindi emozioni, spettacolo e partite indimenticabili. Per un mese gli occhi degli appassionati saranno puntati sul Nord America, dove nasceranno nuove stelle e verrà scritta una nuova pagina della storia del calcio.

Enzo Grassano

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