Le tecnologie quantistiche, dalla scienza alla vita reale con Marco Genovese – Dirigente di ricerca all’INRIM e responsabile del gruppo di ottica quantistica, tra i principali esperti italiani nello sviluppo di tecnologie quantistiche applicate. Marco Parentin – Primo laureato magistrale in Italia in Ingegneria Quantistica al Politecnico di Torino. Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 17:45 Polo del ‘900 Piazzetta Franco Antonicelli – Palazzo San Daniele, ingresso da via del Carmine 14 Torino

Immaginiamo di progettare un nuovo farmaco in pochi giorni invece che in anni. Di addestrare intelligenze artificiali capaci di affrontare problemi oggi irrisolvibili. Di costruire reti energetiche ultra-efficienti, in grado di ridurre drasticamente sprechi e consumi. Non è fantascienza: è la promessa, già in parte realtà, delle tecnologie quantistiche. La possibilità di manipolare singoli sistemi quantistici sfruttandone le proprietà più profonde sta aprendo una nuova rivoluzione scientifica e industriale. I computer quantistici stanno uscendo dai laboratori per entrare nel mondo reale, portando con sé una potenza di calcolo senza precedenti. Ma ogni rivoluzione solleva nuove domande: cosa accadrà alla sicurezza delle nostre comunicazioni, se le macchine quantistiche saranno in grado di violare gli attuali sistemi di crittografia? Il recente Nobel per la Fisica 2025 ha riconosciuto l’importanza di trasformare la fisica quantistica in tecnologia quotidiana. E Torino, oggi, è uno dei luoghi in cui questo futuro si sta costruendo. Al Politecnico di Torino si è laureato il primo ingegnere quantistico italiano. All’INRIM si sviluppano ricerche di frontiera nell’ottica e nella metrologia quantistica. E sempre a Torino è stato realizzato Lagrange, uno dei computer quantistici più avanzati al mondo, simbolo di una città che non si limita a raccontare il futuro, ma lo progetta. Proprio a partire da questo ecosistema d’eccellenza, l’appuntamento di GiovedìScienza offrirà al pubblico torinese l’occasione di comprendere quale impatto avranno le tecnologie quantistiche nelle nostre vite – e perché, molto probabilmente, saranno ovunque. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Marco Genovese, dirigente di ricerca all’INRIM e responsabile del gruppo di Quantum Optics. Dopo il dottorato all’Università di Torino, ha svolto attività di ricerca al CERN, a Lione e a Grenoble. Con oltre 300 pubblicazioni scientifiche e il ruolo di socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino, è tra le voci più autorevoli nel campo delle tecnologie quantistiche. Accanto a lui, Marco Parentin, primo laureato magistrale in Ingegneria Quantistica in Italia proprio al Politecnico di Torino. Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica all’Università di Trieste, ha svolto la tesi all’Università di Cambridge studiando la capacità quantistica dei canali di comunicazione. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla teoria dell’informazione quantistica alla comunicazione in canali quantistici rumorosi: uno sguardo giovane e internazionale su una disciplina destinata a ridisegnare il nostro mondo. Il futuro quantistico non è più un orizzonte lontano: è una sfida che riguarda la ricerca, l’industria, la sicurezza e la formazione delle nuove generazioni. E Torino dimostra di voler essere protagonista. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per comprendere – con rigore scientifico e linguaggio accessibile – la rivoluzione che sta già bussando alle nostre porte.

Ingresso libero sino a esaurimento posti. La conferenza si svolge in presenza e sarà disponibile online sul canale YouTube di GiovedìScienza a partire dalle ore 17:45 di venerdì 6 marzo 2026. Per info: gs@centroscienza.it – 0118394913

