Grande successo di pubblico per il Carnevale di Rivoli

Il sole e una grande partecipazione di pubblico hanno accompagnato domenica 15 febbraio scorso la sfilata della 72esima edizione del Carnevale di Rivoli, trasformando corso Susa e corso Francia in un lungo percorso di festa, colori e tradizioni. Fin dal mattino, famiglie, bambini e cittadini hanno riempito le vie della città per assistere a carri allegorici e gruppi partecipanti, confermando il Carnevale come uno degli appuntamenti più sentiti della comunità.

La sfilata si è svolta all’interno dell’ottava edizione del Carnevale delle Due Province, realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo e la partecipazione di cinque carri allegorici provenienti dal territorio. A conquistare il primo posto è stato il carro di Cavour, con “La foresta delle illusioni”, seguito dai gruppi di Nichelino, Carmagnola, Piobesi e Pinerolo. Creatività, impegno e passione hanno caratterizzato tutte le parti del concorso, contribuendo al successo della manifestazione. Determinante il lavoro organizzativo della Pro Loco di Rivoli, affiancata dalla Polizia Locale di Rivoli, dalle Forze dell’Ordine, dai gruppi locali, dalle associazioni cittadine e dai numerosi volontari che hanno garantito lo svolgimento in sicurezza e con grande attenzione al pubblico. Un impegno condiviso che rende ogni anno possibile la realizzazione di una manifestazione capace di unire tradizione, collaborazione tra i territori e partecipazione popolare.

“Il Carnevale di Rivoli è una tradizione che continua a rinnovarsi grazie alla partecipazione della comunità e al lavoro prezioso di associazioni e volontari – dichiara il Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo – la grande presenza di famiglie lungo il percorso della sfilata dimostra quanto questi momenti siano importanti per la città. Ringrazio la Pro Loco, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e tutte le realtà coinvolte per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile questa giornata di festa”.

Anche quest’anno il Carnevale si conferma un’occasione importante di socialità e identità collettiva, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio in un lavoro comune che valorizza la città e le sue tradizioni.

Mara Martellotta

IL TORINESE