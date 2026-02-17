“La foresta delle illusioni”… che gran “Carro!”

Cavour trionfa con la sua “mega-foresta” (tanto grande quante sono le “illusioni”) all’ 8° Carnevale delle “Due Province”

Rivoli/Saluzzo (Torino/Cuneo)

Quanto lavoro e quanta fantasia e quante “illusioni” per mettere in piedi quel favoloso “Carro”. Il risultato ci racconta, però, che ne è ben valsa la pena! Titolo, per l’appunto, “La foresta delle illusioni”. E non poteva certo passare inosservato, con tali presupposti, il “Carro” da sfilata di Cavour che ha vinto lo scettro dell’“8° Carnevale delle 2 Province”, raggiungendo 385 punti, grazie alla somma dei risultati delle sfilate di Nichelino, Barge e Saluzzo con i punti conquistati domenica scorsa 15 febbraio, alla Grande Parata del “72° Carnevale di Rivoli”.

Nella stessa giornata, a Saluzzo, si è svolto l’appuntamento con il “9° Carnevale degli Oratori” che ha visto il Carro dell’“Oratorio della Fraternità di Pianura” (comprendente Scarnafigi, Villanova Solaro, Ruffia e Torre San Giorgio) prevalere su quelli dell’Oratorio della “Parrocchia di Verzuolo”, “Odb – Oratorio Don Bosco” di Saluzzo, “OSFAM – Sacra Famiglia” di Roccabruna e le Parrocchie di “Santa Maria Maddalena” di Costigliole, di Dronero con Villar San Costanzo e La Morra e di Pratavecchia e Monastero.

Entrambe le manifestazioni hanno visto una grande e festante affluenza di pubblico che ha colorato i due centri cittadini, in un’assolata domenica pomeriggio.

Le tante iniziative del “98° Carnevale Città di Saluzzo – 8° Carnevale delle 2 Province”, organizzate dalla “Fondazione Amleto Bertoni”, hanno dato il via al lungo percorso di avvicinamento al centenario dell’evento, previsto nel 2028.

Dichiara Carlo Allemano, presidente della “Fondazione Amleto Bertoni”: “Un grande inizio per questo triennio che ci accompagnerà al 100° Carnevale ‘moderno’ della Città di Saluzzo. Nella sfilata dell’8 febbraio, abbiamo assistito all’esibizione degli undici grandi carri in cartapesta, alla prova nel primo anno del concorsone di ‘Saluzzo 100’ che vedrà il vincitore nel 2028. L’inizio di questo percorso, che ci porterà a celebrare il secolo dei ‘Carnevali moderni’, ha preso il via con una sfilata battezzata da due gocce di pioggia, poi l’allegria ed il calore del Carnevale hanno fatto fuggire anche il maltempo. Un grazie particolare alle maschere della Città di Saluzzo e a tutte quelle che hanno animato la Festa, in rappresentanza dei diversi Comuni delle ‘Terre del Monviso’.

Archiviati gli eventi del 2026, ora si viaggia per il grande traguardo legato al Centenario.

Lo sa bene, Allemano: “Ora si riparte per il 2027, non c’è tempo da perdere, siamo già al lavoro per le molte sorprese che arriveranno presto”.

gm.

Nelle foto: Il Carro “La foresta delle illusioni” di Cavour; Particolare del 9° Carnevale degli Oratori” di Saluzzo; Carlo Allemano, presidente della “Fondazione Amleto Bertoni”

IL TORINESE