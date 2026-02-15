Fondazione Paideia a Cioccolatò: Coriandoli di cioccolato

Martedì 17 febbraio prossimo, alle ore 16, la biblioteca della Fondazione Paideia si trasformerà in un laboratorio goloso, creativo e inclusivo per bambini e bambine. Il pomeriggio avrà il titolo “Coriandoli di cioccolato. Che delizia il Carnevale!”. Sarà un pomeriggio di storie, maschere e fantasia pensato per rispettare i tempi e le esigenze di ogni piccolo partecipante. Per concludere, in dolcezza, una merenda semplice ma irresistibile, pane e cioccolato.

Fondazione Paideia da oltre trent’anni si prende cura dei bambini con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo inclusione, benessere e creatività attraverso attività educative, culturali e di supporto concreto. L’appuntamento è aperto a tutti I bambini e alle loro famiglie, un’occasione per divertirsi insieme, condividere sorrisi e lasciar volare la fantasia.

Come parte della collaborazione con Cioccolatò 2026 Fondazione Paideia è anche Charity Partner della manifestazione, un modo speciale per unire il piacere del cioccolato a un gesto concreto di sostegno alle attività della Fondazione, nata nel 1993 per iniziativa delle famiglie torinesi Giubergia e Argentero. Si tratta di un ente filantropico che opera per offrire un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

È stato scelto il termine “paideia” che in greco significa infanzia, crescita, educazione, formazione. Paideia offre accoglienza, sostegno e momenti felici ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, prendendosi cura di genitori, fratelli, sorelle e nonni, affinché ognuno possa esprimere al meglio le proprie potenzialità. L’obiettivo è sostenere la crescita dei bambini e di chi si cura di loro, partecipando alla costruzione di una società più inclusiva e responsabile.

Mara Martellotta

IL TORINESE