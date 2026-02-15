Merlo: Referendum giustizia, i cattolici italiani votano SI’ e NO

Non c’è alcun vincolo politico. Al di là di ciò che dicono alcuni vescovi o sacerdoti.

“In vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia i cattolici italiani, come ovvio e

persin scontato, voteranno SI’ e NO. Non credo – come del resto ha ricordato la stessa

Presidenza della Cei invitando i cattolici, e giustamente, a recarsi alle urne – ci sia una indicazione

secca a scegliere il progetto di un partito, o peggio ancora, di uno schieramento politico sul

quesito referendario. E questo al di là della predilezione di alcuni vescovi o sacerdoti o parrocchie

a scegliere pubblicamente ed apertamente il NO.

Anche perchè, se fosse vero che c’è una scelta netta a favore di un preciso progetto di partito o

di schieramento, si correrebbe il serio rischio che quel vescovo o sacerdote o parrocchia

parlerebbero, d’ora in poi, unicamente ad una parte politica contro un’altra parte politica nella

rispettiva comunità ecclesiale.

Insomma, si tratterebbe di un comportamento radicalmente alternativo rispetto a ciò che insegna

e predica ogni giorno la stessa Chiesa Cattolica”.

On. Giorgio Merlo Presidente nazionale Scelta cristiano popolare

IL TORINESE