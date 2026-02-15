Merlo: Referendum giustizia, i cattolici italiani votano SI’ e NO

Non c’è alcun vincolo politico. Al di là di ciò che dicono alcuni vescovi o sacerdoti.
“In vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia i cattolici italiani, come ovvio e
persin scontato, voteranno SI’ e NO. Non credo – come del resto ha ricordato la stessa
Presidenza della Cei invitando i cattolici, e giustamente, a recarsi alle urne – ci sia una indicazione
secca a scegliere il progetto di un partito, o peggio ancora, di uno schieramento politico sul
quesito referendario. E questo al di là della predilezione di alcuni vescovi o sacerdoti o parrocchie
a scegliere pubblicamente ed apertamente il NO.
Anche perchè, se fosse vero che c’è una scelta netta a favore di un preciso progetto di partito o
di schieramento, si correrebbe il serio rischio che quel vescovo o sacerdote o parrocchia
parlerebbero, d’ora in poi, unicamente ad una parte politica contro un’altra parte politica nella
rispettiva comunità ecclesiale.
Insomma, si tratterebbe di un comportamento radicalmente alternativo rispetto a ciò che insegna
e predica ogni giorno la stessa Chiesa Cattolica”.
On. Giorgio Merlo Presidente nazionale Scelta cristiano popolare