Tragedia sulle montagne della Valle D’Aosta dove una valanga si è staccata questa mattina. Sono stati travolti tre sciatori fuoripista nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur. Sono due i morti mentre il terzo è grave. I tre scialpinisti sono di nazionalità francese. Sul posto il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza di EntrevesLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Due sciatori morti: investiti da una valanga in Valle d’Aosta
