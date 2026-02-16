Koelliker: HPV e prevenzione

UN INCONTRO PER INFORMARE E PROTEGGERE LA SALUTE

Giovedì 19 febbraio | ore 18 Ospedale Koelliker | Corso Galileo Ferraris, 247-255 |

Prosegue il ciclo di incontri “Giovedì della Prevenzione” dell’Ospedale Koelliker di Torino, il format dedicato all’informazione e alla prevenzione sanitaria aperto al pubblico. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 19 febbraio e sarà dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza per la salute di donne, uomini, ragazzi e ragazze: HPV e prevenzione. L’HPV – Papilloma Virus Umano è una delle infezioni sessualmente trasmesse più diffuse al mondo. Si stima che la maggior parte delle persone sessualmente attive entri in contatto con il virus almeno una volta nella vita. Nella maggior parte dei casi l’infezione è transitoria e si risolve spontaneamente, ma alcuni ceppi ad alto rischio possono persistere e causare patologie anche gravi. Contrariamente a un’opinione ancora diffusa, l’HPV non riguarda solo le donne. Se infatti è noto soprattutto per la sua correlazione con il tumore del collo dell’utero, negli uomini può provocare condilomi genitali, lesioni precancerose e tumori dell’ano, del pene e dell’orofaringe. Uomini e donne, inoltre, possono trasmettere il virus anche in assenza di sintomi, rendendo la prevenzione una responsabilità condivisa. Proprio perché spesso l’infezione è asintomatica, la prevenzione e i controlli periodici rivestono un ruolo fondamentale. Durante l’incontro verranno illustrati in modo semplice e accessibile i principali strumenti di prevenzione: • vaccinazione, raccomandata sia per le donne sia per gli uomini; • screening regolari, come Pap test e HPV test; • informazione e consapevolezza, per ridurre il rischio di trasmissione e riconoscere l’importanza dei controlli. Come per tutti i Giovedì della Prevenzione, l’appuntamento del 19 febbraio rappresenterà un momento di informazione e confronto aperto al pubblico, con la possibilità di ascoltare l’équipe di ginecologia dell’Ospedale Koelliker, chiarire dubbi e porre domande in un contesto informale e divulgativo. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Giovedì 19 febbraio – HPV: la prevenzione-I giovedì della prevenzione – Ospedale Koelliker Informarsi è il primo passo per proteggere la propria salute e quella degli altri. Calendario appuntamenti • 19 febbraio – HPV e prevenzione • 19 marzo – Disturbi del comportamento alimentare • 16 aprile – Asma nei bambini • 21 maggio – I pericoli del fumo e della sigaretta elettronica • 11 giugno – I pericoli dei social network

IL TORINESE