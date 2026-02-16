Oltre 1.000 euro di farmaci donati grazie a “Un Farmaco per Natale”

La Farmacia Maria Cristina comunica la conclusione della raccolta solidale “Un Farmaco per Natale”, che ha permesso di destinare a Dakar farmaci e prodotti sanitari per un valore complessivo superiore ai 1.000 euro.

Nel corso del weekend la consegna è avvenuta presso l’infermeria di Icoas, l’infermeria universitaria della Université Cheikh Anta Diop e il Lycée de Han Bel-Air di Dakar.

La donazione comprende farmaci di prima necessità, antipiretici, antibiotici, antinfiammatori, medicinali pediatrici e materiali per medicazione, destinati a supportare l’attività sanitaria quotidiana delle strutture coinvolte.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla partecipazione dei clienti della farmacia, che hanno aderito con sensibilità e concretezza alla raccolta.

Un risultato che conferma come anche una realtà territoriale possa generare un impatto tangibile quando comunità e responsabilità si incontrano.

IL TORINESE