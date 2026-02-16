“Ergo non sei” in scena al Baretti

Per la stagione 2025-2026 del Cineteatro Baretti, giovedì 19 febbraio, alle ore 21, e venerdì 20 febbraio, alle ore 20, andrà in scena la pièce teatrale “Ergo non sei”, per la drammaturgia di Luigi Di Gangi, Julio Garcia e Ugo Giacomazzi. Interpreti e registi Luigi Di Gangi e Luigi Giacomazzi. Accoglie nuovamente Teatrialchemici, nella stagione teatrale “Aurea Familia” del teatro Baretti, è un gesto naturale e fondante. Come ogni ritorno, conferma l’idea di famiglia teatrale. Il lavoro profondo portato in scena lo scorso anno con attori con disabilità cognitive fa di questo ritorno motivo d’orgoglio per l’associazione. “Ergo non sei” è un viaggio intimo e surreale, una riflessione potente sul destino, sulla fede e sull’identità. Dare spazio a questo tipo di teatro significa ribadire che la qualità, la bellezza e il rigore del palcoscenico passano anche e soprattutto attraverso il coraggio di porre domande radicali.

Il conclave di Madonne riunitosi in cielo ha scelto il nuovo Eletto, colui che dovrà scrivere il nuovissimo Testamento e che dovrà parlare al mondo con animo illuminato. La Madonna del Ponte, Avvocata nostra, si fa così tramite del volere celeste e scende in Terra ad annunciare all’eletto il suo destino. Nella tre giorni in cui deve compiersi tutto, il tempo è una spada di Damocle nella vita di un uomo messo di fronte a un fatto compiuto, e a cui non è richiesta alcuna scelta, ma solo l’ammissione della propria responsabilità. Michele, quarantenne ateo, solitario, assistente universitario di Filosofia, vive da sempre con la madre in un routine immobile scandita da gesti e riti familiari. La sua esistenza, silenziosa e priva di slanci, viene sconvolta quando la Madonna del Ponte gli appare annunciandogli che è stato scelto come nuovo Eletto per diffondere un Vangelo rinnovato. Questo evento straordinario innesca un cambiamento profondo, mettendo in crisi le sue certezze e trasformando i rapporti con la madre e il mondo. Accettare di essere l’Eletto non è facile per nessuno, tantomeno per un uomo che non crede in Dio. In tre giorni sospesi tra realtà e visione, Michele si confronta con la responsabilità del proprio destino, in uno spazio scenico essenziale che amplifica il leso delle domande più antiche dell’umanità: chi siano? In che cosa crediamo? Che cosa ci ha chiesto di diventare?

Biglietteria: intero 13 euro – ridotto 11 euro – under 25, over 65, ANPI e Feltrinelli – eniticket.it

In cassa, se disponibili, nei giorni d’apertura o prima dello spettacolo.

Info: teatro Baretti – www.teatrobaretti.it

Mara Martellotta

IL TORINESE