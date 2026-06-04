Nuovi spazi di nido e scuola per l’infanzia “Perempruner” 

Finanziato con oltre 1,14 milioni di euro di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito del Piano Integrato Urbano promosso dal Ministero dell’Interno (Missione 5 C2 – I2.2), e con finanziamento dell’Unione Europea, l’intervento si inserisce nella strategia della Città di Torino per la riqualificazione del patrimonio scolastico e per la costruzione di servizi educativi più sostenibili, inclusivi e adeguati ai bisogni delle nuove generazioni.

Questo pomeriggio all’inaugurazione della riqualificata struttura a tagliare il nastro c’era il sindaco Stefano Lo Russo insieme a Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative della Città di Torino, e Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6.

“Dietro ogni taglio di nastro come questo c’è un enorme lavoro reso possibile grazie all’impegno di tante persone che ringraziamo – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo -. Stiamo portando a compimento i tanti interventi di riqualificazione che abbiamo sviluppato in tutta la città e che hanno visto protagoniste numerose scuole, consapevoli dell’importanza della qualità di questi spazi, frequentati ogni giorno da decine di bambine e bambini e dalle loro famiglie. Il quartiere di Barriera di Milano, dove ci troviamo oggi, è uno di quelli cui abbiamo destinato maggiori investimenti, non soltanto perché è uno dei quartieri dove vivono più bambine e bambini ma perché ritenevamo fosse importante investire nella qualità dello spazio pubblico e nella rigenerazione urbana. Come amministrazione abbiamo investito nelle periferie, da Barriera di Milano a Mirafiori, oltre 320 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana che, per avere una proporzione, è quanto la Città di Torino aveva speso nel 2006 per le infrastrutture olimpiche”.

L’intervento di riqualificazione ha interessato in modo diffuso l’intero edificio con l’obiettivo di migliorarne sicurezza, efficienza energetica e qualità degli spazi, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche esistenti.

“Raccogliamo passo dopo passo i frutti del lavoro impostato durante gli anni, che ha visto interventi su un terzo degli edifici scolastici cittadini – ha affermato l’assessora Carlotta Salerno -. Siamo particolarmente contenti della ristrutturazione completa della scuola di via Tronzano poiché parte di tutto un ragionamento finalizzato a rilanciare l’area, ma soprattutto perché nonostante la portata dei lavori, tutto è stato organizzato in modo da non interrompere le attività educative, garantendo di fatto a bambine e bambini continuità didattica e alle famiglie un supporto costante”.

Nel dettaglio sono stati sostituiti gli infissi con nuovi serramenti per migliorare prestazioni energetiche e isolamento acustico, risanate e consolidate facciate e balconi, rifatta la copertura per una migliore impermeabilizzazione e una riduzione del surriscaldamento estivo e sostituiti i cupolotti per aumentare la luce naturale negli ambienti, migliorando il comfort e il benessere interno.

Sono inoltre stati completamente rinnovati i servizi igienici e le pavimentazioni di aule, corridoi, ingressi e spazi esterni, con un generale miglioramento di sicurezza e fruibilità. Infine si è intervenuti anche su recinzione perimetrale e accessi all’area scolastica, aumentando la protezione dei bambini e garantendo una migliore gestione degli spazi esterni.

Con la conclusione degli interventi, il nido e la scuola per l’infanzia “Giancarlo Perempruner” tornano al quartiere con una struttura rinnovata negli spazi, rafforzando la rete dei servizi educativi della Città e contribuendo alla qualità dell’offerta scolastica del territorio.

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