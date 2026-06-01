|
Chiude il Festival della Tv: 100 ospiti in piazza
Recenti:
Presentata la stagione dello Stabile torinese Una giusta punta d’orgoglio, sin dall’inizio di questa presentazione della
La decima edizione della Nuova Piattaforma della Danza Italiana (NID Platform), in programma dall’1 al 4 settembre, avrà il
UN LETTORE CI SCRIVE Caro direttore, in riferimento all’ articolo della Cagnotto del 1 febbraio 2019,
Alle Gallerie d’Italia di Torino, domenica 7 giugno prossimo alle ore 16, si terrà un incontro
Il Prof . Pier Franco Quaglieni presidente del Centro Pannunzio ha concluso il suo soggiorno sul