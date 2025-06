Nomi capovolti e giallo limone

CALEIDOSCOPIO ROCK USA ANNI 60

Fin dal lontano 1954 i fratelli Amos e Dan Heilicher fecero nascere dal nulla a Minneapolis una realtà musicale che nel giro di meno di 15 anni sfornò materiale molto interessante nei più diversi generi e stili. Qui come sempre prenderemo in esame il solo versante surf, garage e psychedelic rock, ma in ogni caso l’etichetta “Soma [Records]” coprì anche jazz, country e folk.

Prima del versante musicale, i fratelli Heilicher si erano mossi nel settore della distribuzione di jukebox, flippers e macchinette distributrici di sigarette. Amos era la “mente” e Dan era il “braccio”, o per meglio dire colui che metteva in pratica le “illuminazioni” di Amos, dal cui nome (capovolto) derivò la denominazione stessa dell’etichetta che qui esaminiamo.

L’assetto grafico era piuttosto spartano, impostato solitamente nei toni del giallo limone con le lettere s-o-m-a in quadrati disallineati, con indicazioni abbastanza scarne; si rileva specialmente la costante assenza dei nomi degli studi di registrazione e presa di suono, ossia “Kay Bank [Recording Corp.]”, che era l’”hub” principale.

L’attività di “Soma Records” proseguì speditamente fino al 1967 circa, allorquando la compagnia fu rilevata da Pickwick Records [Pickwick International].

Qui di seguito si elencano i soli 45 giri Soma di rock strumentale, surf, garage e psychedelic rock di interesse per la rubrica:

– THE TITANS “The Noplace Special / Reveille Rock” (1411) [1963];

– LOU RIEGERT AND THE TROOPS “Baby What You Want Me To Do / Gary’s Tune” (1421) [1964];

– THE GESTURES “Run, Run, Run / It Seems To Me” (1417) [1964];

– THE MULESKINNERS “Wolfman / Everglades” (1418) [1964];

– FRANK MARTINEZ AND THE PHAROMEN “Jeanette / Love Has Its Ways” (1419) [1964];

– THE CHANCELLORS “Little Latin Lupe Lu / Yo! Yo!” (1421) [1964];

– THE RADIANTS “Special Girl / I Ain’t Got No Home” (1422) [1964];

– DICK DUNKIRK AND THE STRANGERS “You Can’t Lie To A Liar / Don’t You Believe Them” (S-1424) [1964];

– THE CORVETS “You Don’t Want Me / Want To Be Happy” (1425) [1964];

– THE GESTURES “Don’t Mess Around / Candlelight” (1426) [1965];

– THE MESSENGERS “My Baby / I’ve Seen You Around” (1427) [1965];

– THE FOUR WHEELS “Central High Playmate / Cold 45” (1428) [1965];

– THE EMBERMEN “Fat Girl / Karen” (1429) [1965];

– THE DEL COUNTS “Let The Good Times Roll / Bird Dog” (1430) [1965];

– THE CASTAWAYS “Liar, Liar / Sam” (1433) [1965];

– THE CHANCELLORS “So Fine / I’m A Man” (1435) [1965];

– THE HIGH SPIRITS “(Turn On Your) Love Light / Tossin’ And Turnin’” (1436) [1965];

– THE SHADES “Please, Please, Please / Summer’s Here” (1437) [1965];

– THE TORRES “I’ve Had It / Ride On” (1438) [1965];

– THE BOYS NEXT DOOR “Why Be Proud / Suddenly She Was Gone” (1439) [1965];

– JIMMY KAYE & THE COACHMEN “Gloria / Debbie” (1441) [1965];

– THE CASTAWAYS “Goodbye Babe / A Man’s Gotta Be A Man” (1442) [1965];

– THE HIGH SPIRITS “I Believe / Bright Lights, Big City” (1446) [1965/66];

– DENNY DALE AND THE HONEYMOONS “Mr. Moon / Why Did You Leave Me” (1447) [1965];

– THE FABULOUS RUMBLES “I’ll Be Gone / The Echoing Past” (1448) [1966];

– THE UNDERBEATS “Book Of Love / Darling Lorraine” (1449) [1966];

– THE UNBELIEVABLE UGLIES “Keep Her Satisfied / Grand Central Station” (1451) [1966];

– THE DEACONS “Empty Heart / Problems About Baby” (S 1452) [1966];

– THE HALF DOZEN “Heat Wave / The Angels Listened In” (1453) [1966];

– SIR WINSTON AND THE COMMONS “Come Back Again / We’re Gonna Love” (1454) [1966];

– IDLE FEW “Another World / Farmer John” (1457) [1966];

– THE GAMINS “Ridin’ High / Freeway” (1459) [1966];

– THE CASTAWAYS “Girl In Love / Should Happen To Me” (1461) [1966];

– THE DEL COUNTS “What Is The Reason / With Another Guy” (1465) [1966];

– THE SOUNDS LIKE US “It Was A Very Good Year / The Other Side Of A Record” (8108) [1967].

Gian Marchisio

IL TORINESE