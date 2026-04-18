Mainstream ma non major

Come già esposto nello scorso articolo di marzo, continuiamo la perlustrazione di etichette celebri in settori e generi ben diversi dal rock, nelle quali tuttavia sottolineiamo parentesi temporali in cui vennero toccati i versanti per noi interessanti, ossia garage, rock psichedelico, acid rock.
Tra queste etichette si segnala “Mainstream Records”, la cui storia si incentrò principalmente su jazz, blues e soul, sia nei primi anni sia nel ritorno del 1970.
Nel 1964 la fondazione, per opera di Bob Shad [Abraham Robert Shadrinsky], a New York, poi “The Orient Express”, “The Underground”, “The Tiffany Shades”, poi il grande viaggio psichedelico con “The Amboy Dukes” di Ted Nugent e con l’ascesa di Janis Jolpin partendo dai “Big Brother & The Holding Company”. Il dispendio di denaro per il settore rock era eccessivo e Bob Shad decise di tornare dal 1970 sul jazz, anche con l’astro Miles Davis. Nel 1978 “Mainstream Records” cessò l’attività, che tuttavia fu ripresa ad inizio anni Novanta da Tamara, figlia di Bob Shad. Nel 1993 la Sony acquisì la maggioranza del catalogo, che negli anni 2000 ritornò sotto il controllo della famiglia Shad in “Time / Mainstream Records Group” guidato da Mia Apatow, pronipote di Bob Shad. Si elencano qui i soli 45 giri “Mainstream Records” di garage rock, acid rock e rock psichedelico tra 1965 e 1970:
– THE PATRIOTS “The Prophet / I’ll Be There” (631) [1965];
– THE UNUSUALS “Summer Is Over / I Could Go On” (653) [1966];
– THE LOVED ONES “Ever Lovin’ Man / More Than Love” (658) [1966];
– FEVER TREE “Hey Mister / I Can Beat Your Drum” (661) [1966];
– EUPHORIA “Hungry Women / No Me Tomorrow” (655) [1967];
– THE WILDFLOWER “Baby Dear / Wind Dream” (659) [1967];
– THE UNDERGROUND “Satisfy’n Sunday / Easy” (660) [1967];
– THE NEW DAWN “Funny Feeling / Slave Of Desire” (664) [1967];
– FEVER TREE “Girl, Oh Girl (Don’t Push Me) / Steve Lenore” (665) [1967];
– BIG BROTHER & THE HOLDING COMPANY “Bye, Bye Baby / Intruder” (666) [1967];
– THE SUPERFINE DANDELION “People In The Street / The Other Sidewalk” (672) [1967];
– THE SUPERFINE DANDELION “Crazy Town (Move On Little Children) / Janies Tomb” (673) [1967];
– THE JELLY BEAN BANDITS “Country Woman / Generation” (674) [1967];
– BIG BROTHER & THE HOLDING COMPANY “Women Is Losers / Light Is Faster Than Sound” (675) [1968];
– THE AMBOY DUKES “Baby Please Don’t Go / Psalms Of Aftermath” (676) [1968];
– THE TIFFANY SHADE “Would You Take My Mind Out For A Walk / One Good Reason” (677) [1968];
– THE TIFFANY SHADE “An Older Man / Sam” (680) [1968];
– BOHEMIAN VENDETTA “I Wanna Touch Your Heart / Riddles & Fairytales” (681) [1968];
– THE TANGERINE ZOO “One More Heartache / Trip To The Zoo” (682) [1968];
– THE AMBOY DUKES “Mississippi Murderer / Journey To The Center Of The Mind” (684) [1968];
– THE GROWING CONCERN “A Boy I Once Knew Well / Tomorrow Has Been Cancelled” (685) [1968];
– ELLIE POP “Seven North Frederick / Can’t Be Love” (686) [1968];
– THE ART OF LOVIN’ “You’ve Got The Power / Good Times” (687) [1968];
– THE WRONGH BLACK BAG “Wake Me, Shake Me / I Don’t Know Why” (689) [1968];
– THE TANGERINE ZOO “Like People [I-II]” (690) [1968];
– THE SCARLET LETTER “Outside Woman Blues / Macaroni Mountain” (691) [1968];
– THE AMBOY DUKES “You Talk Sunshine, I Breath Fire / Scottish Tea” (693) [1968];
– STONE CIRCUS “What Went Wrong / Mr. Grey” (694) [1968];
– HENRY TREE “Penfield Town [I-II]” (MRC 729) [1968];
– THE PEBBLES “Forty Miles / Get Around” (695) [1969];
– THE SCARLET LETTER “Mary Maiden / Timekeeper” (696) [169];
– THE AMBOY DUKES “Prodigal Man / Good Natured Emma” (700) [1969];
– THE YEOMEN “The Chains (That Set Me Free) / [I-II]” (701) [1969];
– THE AMBOY DUKES “For His Namesake / Loaded For Bear” (704) [1969];
– LIFE ‘N’ SOUL “Here Comes Yesterday Again / Dear Paul” (705) [1969];
– THE LAST NIKLE “Save Your Love For Me / Five O’clock Sun” (708) [1969];
– THE AMBOY DUKES “Flight Of The Byrd [I-II]” (711) [1969];
– MAXX “200 Years [I-II]” (714) [1969];
– LINCOLN ST. EXIT “Soulful Drifter / Time Has Come Gonna Die” (722) [1970];
– JOSEFUS “Jimmy Jimmy / Sephus Blues” (725) [1970];
– DECEMBER’S CHILDREN “Sweet Talkin Woman / Back Road Rider” (728) [1970];
– EAST RIVER DRIVE “Hard Way To Go / Dirty Woman” (MRC 723) [1970];
– LION “Natural Man / Sometimes I Feel Like Pennsylvania” (MRC 727) [1970];
– FREEPORT “I Need Your Lovin’ / It’s A Brand New Morning” (MRC 730) [1970];
– LACEWING “Paradox [I-II]” (MRC 731) [1970];
– FREEPORT “Now That She’s Gone / Misunderstood” (MRC 732) [1970].
Gian Marchisio
