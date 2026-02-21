Gioielli nascosti

CALEIDOSCOPIO ROCK USA ANNI 60
Continua il nostro viaggio alla ricerca di incisioni di garage rock e psychedelic rock anche nell’ambito di etichette nate e connotate da generi ben diversi da quelli che stiamo studiando in questa rubrica. La grande area metropolitana di New York è sempre stata luogo fecondo per la compresenza di generi musicali differenziati ed eterogenei, fenomeno ben visibile nella produzione delle varie etichette qui nate e cresciute. Segnaliamo qui Laurie Records”, fondata nel 1958 dai fratelli Robert e Gene Schwartz e Allan I. Sussel e presto affermatasi come “label” attiva nel rock’n’roll, doo-wap, soul, rock classico, pop rock. Sottolineiamo che molto importante fu il suo ruolo di volano di diffusione di svariati successi della “British Invasion” sul suolo americano, fin dai primordi dell’”ondata”. Meritorio è il carattere sempre autonomo di “Laurie Records”, che seppe restare orgogliosamente indipendente nel tempo, evitando di essere inglobata e fagocitata dalle grandi etichette, che non di rado “cannibalizzavano” serialmente per legge di mercato. Tra le incisioni non sono rari “singles” divenuti pepite preziose in varie “compilations” di settore degli anni ‘80 e ‘90, molto amate da cultori ed appassionati.
Si elencano qui di seguito i soli 45 giri “Laurie Records” di garage e psychedelic rock:
– THE BARBARIANS “Are You A Boy Or Are You A Girl / Take It Or Leave It” (3308) [1965];
– THE BARBARIANS “What The New Breed Say / Susie-Q” (3321) [1965];
– THE GIRL-GETTERS “I’m Getting Tired / The Girl-Getters” (LR 3310) [1965];
– JACK LONDON & THE SPARROWS “If You Don’t Want My Love / It’s Been One Of Those Days Today” (LR 3285) [1965];
– THE TEARDROPS “Hey Gingerbread / Champaign Lady” (LR 3325) [1966];
– THE BARBARIANS “Moulty / I’ll Keep On Seeing You” (3326) [1966];
– THE NEWPORTS “I Want You / The Trouble Is You” (3327) [1966];
– THE SAVAGES “Little Miss Sad / If You Left Me” (LR 3328) [1966];
– THOSE TWO “Baby I Know / I’m Gonna Walk With You” (LR 3329) [1966];
– THE TROPICS “You Better Move / It’s You I Miss” (LR 3330) [1966];
– THE STAR FIRES “You Done Me Wrong / Like Socks And Shoes” [LR 3332] (1966);
– FREDDIE & THE FREELOADERS “Patty / The Octopus Song” (3334) [1966];
– THE FALLEN ANGELS “Everytime I Fall In Love / I Have Found” (LR 3343) [1966];
– SCOTT FREE “Come On Down To Earth / Calm Before The Storm” (3346) [1966];
– THE SHAPES OF THINGS “So Mystifying / Last Night Wasn’t There” (3351) [1966];
– THE SHAGS “I Call Your Name / Hide Away” (LR 3353) [1966];
– THE MARAUDERS “Jugband Music / Out Of Sight, Out Of Mind” (3356) [1966];
– THE ROYAL GUARDSMEN “Baby Let’s Wait / Leaving Me” (3359) [1966];
– THE GRAY THINGS “Charity / Lovers Melody” (3367) [1966];
– THE FALLEN ANGELS “A Little Love From You Will Do / Have You Ever Lost A Love” (3369) [1966];
– THE MUSIC EXPLOSION “I See The Light / Little Bit O’Soul” (LR 3380) [1967];
– THE FURY’S “I Walk Away / Gone In The Night” (LR 3382) [1967];
– ORCHESTRA OF THE MIND “Athens To America / And Tell Me” (LR 3387) [1967];
– THE ENERGY PACKAGE “This Is The Twelfth Night / See That I Come Home” (LR 3392) [1967];
– THE UNCALLED FOR “Do Like Me / Get Out Of The Way” (3394) [1967];
– THE SOUND INVESTMENT “Don’t Stop The Carnival / Like My Girl” (3398) [1967];
– THE BIRDWATCHERS “Turn Around Girl / You Got It” (3399) [1967];
– THE MUSIC EXPLOSION “Sunshine Games / Can’t Stop Now” (3400) [1967];
– THE KORDS “Boris The Spider / It’s All In My Mind” (3403) [1967];
– THE BALLOON FARM “A Question Of Tempature / Hurtin’ For Your Love” (3405) [1967];
– HOPPI & THE BEAU HEEMS “I Missed My Cloud / So Hard” (3411) [1967];
– THE BOYS FROM NEW YORK CITY “These Are The Things / Take It Or Leave It” (3412) [1967];
– THE MUSIC EXPLOSION “We Gotta Go Home / Hearts And Flowers” (3414) [1967];
– THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM “It Takes All Kinds / I’m Still Hung Up On You” (LR 3421) [1968];
– THE MUSIC EXPLOSION “What You Want / Road Runner” (3429) [1968];
– SOUL, INC. “I Belong To Nobody / Love Me When I’m Down” (LR 3430) [1968];
– THE WHETHER BUREAU “Why Can’t You And I / White And Frosty” (3431) [1968];
– THE BOYS FROM NEW YORK CITY “Mary And John / I’m Down Girl” (3434) [1968];
– MONTAGE “I Shall Call Her Mary / An Audience With Miss Priscilla Gray” (LR 3438) [1968];
– THE SOUND INVESTMENT “Come Back Baby / The Beat” (3442) [1968];
– THE CASTELS “Rocky Ridges / I’d Like To Know” (3444) [1968];
– THE MUSIC EXPLOSION “Yes Sir / Dazzling” (3454) [1968];
– THE PRETTY THINGS “Talkin’ About The Good Times / Walking Through My Dreams” (3458) [1968];
– ENDLESS PULSE “You Turned Me Over / Just You” (LR 3468) [1968];
– THE YELLOW BRICK ROAD “She’s Coming Home / I’m Thinking Of You” (LR 3481) [1969];
– SIXTH DAY CREATION “Cherry Pie / You’re Better By Far” (LR 3483) [1969];
– ENDLESS PULSE “Nowhere Chick / Wake Me Shake Me” (LR 3488) [1969];
– THE MUSIC EXPLOSION “Little Black Egg / Stay By My Side” (LR 3500) [1969].
Gian MarchisioLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE