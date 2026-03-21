“Il giubileo musicale”

CALEIDOSCOPIO ROCK USA ANNI 60
Continua il nostro viaggio all’interno di etichette note al grande pubblico perché passate alla storia per il loro legame con specifici generi musicali. Ma in questa rubrica andremo sovente a scovare, anche in etichette focalizzate su altri stili, le incisioni (in 45 giri) di surf, rock, garage, rock psichedelico. Caso interessante è “Jubilee”, fondata nel 1946 a New York da Herb Abramson, con “braccio destro” Jerry Blaine. Tutti sappiamo che la colonna dorsale dell’etichetta era costituita da generi quali R&B, frat-house R&B, doo-wop, soul, pop/soul, jazz, eppure sono svariati gli esempi nel settore di nostro interesse. L’etichetta visse vicissitudini non facili nel 1970, quando, per gravose difficoltà economiche, fu ceduta a Vievlex, con la conseguente uscita di Jerry Blaine. Fu rilevata a sua volta da “Roulette Records” e nel 1971 venne ufficialmente dichiarata bancarotta per “Jubilee”. A fine anni ‘80 passò sotto il controllo di “Rhino Records” ed “EMI” e negli anni ‘90 inglobata in “Time Warner”. Dal 2013 rientra sotto l’amplissimo ombrello di controllo del colosso “Warner Music Group”, che rilevò il catalogo Roulette/Jubilee come conseguenza dell’assorbimento di “Parlophone”.
Si elencano qui i soli 45 giri “Jubilee” di surf, garage rock e rock psichedelico tra 1965 e 1970:
– THE SIDEWALK SURFERS “Skate Board / Fun Last Summer” (45-5496) [1965];
– THE TRANSATLANTICS “It’s All Over / Stand Up And Fight Like A Man” (45-5521) [1966];
– THE TRANSATLANTICS “Run For Your Life [I-II]” (45-5529) [1966];
– STACY’S 5’TH “This Thing / My Lovin’ Baby” (45-5540) [1966];
– THE LONG BROTHERS “Lonely Time / Dream Girl” (45-5541) [1966];
– THE OFF-SET “A Change Is Gonna Come / Xanthia (Lisa)” (45-5542) [1966];
– SONNY DAY & THE RARE BREED “Tarzan / Mushrooms And Moonbeams” (45-5543) [1966];
– THE BARE FACTS “Georgiana / Bad Part Of Town” (45-5544) [1966];
– THE CRADLE “What A Summer / It’s The Wrong Time” (45-5549) [1966];
– THE BEATEN PATH “Doctor Stone / Never Never” (45-5556) [1966];
– GATES OF EDEN “Mini Skirts / Girls, Girls, Girls” (45-5562) [1967];
– THE OTHERS “Morning / My Friend The Wizard” (45-5550) [1967];
– FOREVER AND EVER “Saints and Sinners / Friday Woman” (45-5557) [1967];
– ENGLISH SETTERS “Wake Up / She’s In Love” (45-5560) [1967];
– THE [SWINGIN’] YO YO’S “Do Something / Have You Ever” (45-5569) [1967];
– HARRY DEAL AND THE GALAXIES “Don’t You Just Know It / Salty Dog” (45-5577) [1967];
– GEORGIE PORGIE AND THE CRY BABIES “Holding On / He’s Just Like That” (45-5578) [1967];
– BILLY BUD “The Love Revolution / Like I Want You To” (45-5583) [1967];
– THE SEA SHELLS “Hit The Surf / Barefoot In The Sand” (45-5587) [1967];
– THE RACKET SQUAD “Hung Up / Higher Than High” (45-5591) [1967];
– THE RACKET SQUAD “(Just Like) Romeo And Juliet / Little Red Wagon” (45-5601) [1967];
– THE FIFTH ESTATE “Morning, Morning / Tomorrow Is My Turn” (JB-5607) [1967];
– THE FIFTH ESTATE “Ding Dong! The Witch Is Dead / The Rub-A-Dub” (JB-5573) [1967];
– THE CARE PACKAGE “The World Of Thursday Morning / To Discover” (45-5599) [1967];
– THE MUNX “Our Dream / Girls, Girls, Girls” (45-5612) [1968];
– THE RACKET SQUAD “The Loser / No Fair At All” (45-5613) [1968];
– THE FIFTH ESTATE “Do Drop Inn / That’s Love” (45-5617) [1968];
– THE FIFTH ESTATE “Tomorrow Is My Turn / Coney Island Sally” (45-5627) [1968];
– SOUNDS OF MODIFICATION “Darkness Fills My Lonely Heart / I’m Down Again” (45-5637) [1968];
– THE RACKET SQUAD “Suburban Life / The Loser” (45-5638) [1968];
– SOUNDS OF MODIFICATION “Carry On Carole / Darkness Fills My Lonely Heart” (45-5640) [1968];
– THE NAKED TRUTH “The Wall / If I Needed Someone” (45-5642) [1968];
– THE HALFBREEDS “The Foot Foot Song / Simple Melody” (45-5643) [1968];
– SOUNDS OF MODIFICATION “Umbrella Song / I Don’t Know What” (45-5653) [1969];
– THE HAPPENINGS “Where Do I Go / Be-In (Hare Krishna)” (45-5666) [1969];
– THE RACKET SQUAD “In Your Arms [I-II]” (45-5682) [1969];
– THE CONGREGATION “Sitting In A Rockin’ Chair / Sun Shines On My Street” (JB-5652) [1969];
– THE RACKET SQUAD “I’ll Never Forget Your Love / Maybe Tomorrow” (JB-5657) [1969];
– THE HAPPENINGS “El Paso County Jail / Won’t Anybody Listen?” (JB-5677) [1969];
– THE FRONT PORCH “Shake, Rattle & Roll / Song To St. Agnes” (45-5700) [1970].
Gian Marchisio
