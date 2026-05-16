I colossi senza volto

CALEIDOSCOPIO ROCK USA ANNI 60
Ai fini della nostra rubrica è del tutto inutile ricostruire le vicissitudini cronologiche di etichette storiche e di autentici giganti del mercato discografico statunitense, tale è la loro importanza, ben consolidata in decenni e decenni di produzioni musicali. E’ il caso per esempio di “ABC Records”, di cui delineiamo esclusivamente i passaggi di proprietà. Fondata a New York nel 1955, faceva risalire la propria denominazione alle acquisizioni di Edward J. Noble degli anni Quaranta, sotto il nome “American Broadcasting Company”. Al 1955 in realtà risaliva la fusione di American Broadcasting con Paramount Theatres, con nome definitivo “ABC-Paramount”. La forma “ABC-Paramount Records” si assestò nel 1961, con il consolidamento della sottoetichetta “Apt Records” che svanirà nel 1972. La denominazione ufficiale “ABC Records” si definì nel 1966 e il gruppo protrasse la sua attività fino al 1979, anno in cui sopraggiunsero i primi “colossi senza volto” e fu acquisito da “MCA Records”, che a sua volta venne assorbito dal gigante “Universal Music Group” nel 1996.
Data la vastità del catalogo “ABC Records”, si elencano qui di seguito i soli 45 giri di garage e psychedelic rock del periodo 1966-1969:
– THE SPATS “She Done Moved / Scoobee Doo” (10790) [1966];
– THE TROLLS “Every Day And Every Night / Are You The One?” (10823) [1966];
– THE FREE SPIRITS “Tattoo Man / Girl Of The Mountain” (10872) [1966];
– THE SPRINGFIELD RIFLE “The Bears / There Is Life On Mars” (10878) [1966];
– SOUNDS UNLIMITED “Nobody But You / Why Doesn’t She Believe Me” (45-10803) [1966];
– THE SCOUNDRELS “Up There / Devil’s Daughter” (45-10834) [1966];
– THE MERRY DRAGONS “Universal Vagrant / Smokey” (45-10838) [1966];
– THE ROEMANS “Pleasing You Pleases Me / All The Good Things” (45-10871) [1966];
– THE TROLLS “Something Here Inside / Laughing All The Way” (45-10884) [1966];
– THE MAGPIES “Maisy / The Ballad Of Samuel Oscar Beasley” (10893) [1967];
– THE M.H. ROYALS “Tomorrow’s Dread / She’s Gone Forever” (10907) [1967];
– THE FREE SPIRITS “ I Feel A Song / Storm” (10915) [1967];
– FOREVER CHILDREN “Only The Rain / Merry Go-Round” (10974) [1967];
– THE BASEMENT WALL “Never Existed / Taste Of A Kiss” (45-2109) [1967];
– THE SCOUNDRELS “Easy / The Scoundrel” (45-10892) [1967];
– THE TROLLS “They Don’t Know / There Was A Time” (45-10916) [1967];
– THE TROLLS “Baby, What You Ain’t Got (I Ain’t In Need) / Who Was That Boy?” (45-10952) [1967];
– THE M.H. ROYALS “Old Town / Now She’s Crying” (45-10957) [1967];
– THE MYSTIC CRASH “The Love-in Kind / To Kathleen” (45-11012) [1967];
– THE CANDYMEN “Deep In The Night / Stone Blues Man” (45-11023) [1967];
– THE MYSTIC CRASH “The Sun Is Just A Hole In The Sky / Land Of Love” (45-11069) [1967];
– SALVATION “Think Twice / Love Comes In Funny Packages” (11025) [1968];
– THE CANDYMEN “Ways / Sentimental Lady” (11048) [1968];
– THE FRATERNITY OF MAN “Don’t Bogart Me / Wispy Paisley Skies” (11106) [1968];
– FORD THEATRE “From A Back Door Window (The Search) / Theme For The Masses” (1118) [1968];
– THE CANDYMEN “It’s Gonna Get Good In A Minute / Go And Tell The People” (11141) [1968];
– THE FUN BAND “Welcome To The Circle / It’s Good” (11159) [1968];
– GLAD “Johnny Silver’s Ride / Love Needs The World” (11163) [1968];
– EDEN’S CHILDREN “Goodbye Girl / Just Let Go” (45-11053) [1968];
– ILL WIND “Walkin’ And Singin’ / In My Dark World” (45-11107) [1968];
– GRAFFITI “He’s Got The Knack / Love In Spite” (45-11123) [1968];
– BIT ‘A SWEET “2086 / A Second Time” (45-11125) [1968];
– WOOL “Combination Of The Two / The Boy With The Green Eyes” (11167) [1969];
– THE CANDYMEN “Lonely Eyes / I’ll Never Forget” (11175) [1969];
– PUZZLE “Hey Medusa / Make The Chidren Happy” (11181) [1969];
– THE NEAL FORD FACTORY “You Made Me A Man / I’ve Got To Find Me A Woman “ (11184) [1969];
– WOOL “Love, Love, Love, Love, Love / If They Left Us Alone Now” (11190) [1969];
– FORD THEATRE “Wake Up In The Morning / Time Changes” (11192) [1969];
– TR-5 “What Goes Up (Must Come Down) / Over And Over” (11196) [1969];
– THE EVER-GREEN BLUES “Don’t Mess Up My Mind / Funky Woman” (11198) [1969];
– GLAD “Let’s Play Make Believe / No Ma, It Can’t Be” (11199) [1969];
– THE GREAT TRAIN ROBBERY “(Heartless) Hurdy Gertie / Wasted” (11206) [1969];
– STRANGE BREW “Union Man / I Can Hardly Wait To Live” (11217) [1969];
– THE GREGORIANS “Dialated Eyes / Like A Man” (11225) [1969];
– BLUES MAGOOS “Heartbreak Hotel / I Can Feel It (Feelin’ Time)” (45-11226) [1969];
– FORD THEATRE “I’ve Got The Fever / Jefferson Airplane” (11227) [1969];
– BLUES MAGOOS “Never Goin’ Back To Georgia / Feelin’ Time (I Can Feel It)” (11250) [1969].
Gian Marchisio